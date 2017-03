Giải giao hữu U19 quốc tế 2014: Chờ màn ra mắt của 4 đội 

Đến đêm, tập ngày

Ngay sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ U19 Nhật Bản nhận được sự chào đón nhiệt tình của hàng trăm CĐV Việt Nam. Sau những cử chỉ và cái bắt tay thân thiện, các cầu thủ U19 Việt Nam trở về khách sạn Rex nghỉ ngơi. Hôm qua, đội U19 Nhật Bản đã có hai buổi tập sáng và chiều, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng đồng hồ trên SVĐ Thống Nhất và Quân khu 7.

Thời tiết TP.HCM nóng so với nhiệt độ đang xuống rất thấp tại Nhật Bản hiện nay nhưng các thành viên U19 Nhật Bản cũng không mất nhiều thời gian thích nghi và họ vẫn tỏ ra thoải mái trong các bài tập.

Các phóng viên Việt Nam hôm qua tập trung sự chú ý vào cầu thủ Manimino Takumi, tiền đạo nổi tiếng nhất thuộc biên chế U19 Nhật Bản sang Việt Nam lần này. Takumi là cầu thủ của CLB Cerezo Osaka thi đấu tại J.League 1. Ấn tượng lớn với cầu thủ này là Takumi đã ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới CLB Man United trận giao hữu trước mùa bóng, giúp đội bóng Nhật kết thúc trận đấu đó với tỷ số hòa 2-2. Ngoài ra, Takumi còn được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Nhật Bản trong năm ngoái. Với 5 bàn thắng cho Cerezo Osaka, cầu thủ năm nay mới bước sang tuổi 18 đã giúp đội nhà giành được vị trí thứ tư chung cuộc.

Trả lời phỏng vấn, Takumi cho biết: “Bàn thắng vào lưới CLB đẳng cấp thế giới như Manchester United khiến tôi rất sung sướng. Đó là dấu ấn đẹp trong cuộc đời mà tôi sẽ nhớ mãi. Bàn thắng đó cũng giúp tôi tự tin vào bản thân mình trong cuộc đời thi đấu bóng đá. Tôi sẽ không ngại chạm trán bất kỳ đối thủ nào, kể cả ba đối thủ được đánh giá rất mạnh ở giải đấu sắp tới. Chúng tôi đến Việt Nam với những cầu thủ tốt nhất và tôi tin, U19 Nhật Bản sẽ giành chức vô địch giải này”.

U19 Tottenham Hotspur cũng đã đến TP.HCM vào lúc 10h45 sáng qua. Đội bóng Anh sang Việt Nam lần này đội hình gồm 20 cầu thủ, 7 thành viên BHL. Trong đó có 5 cầu thủ sinh năm 1995 và chỉ có một cầu thủ quốc tịch Slovakia, 19 cầu thủ còn lại đều là người Anh. Trợ lý HLV Kieran Thomas cho biết: “U19 Tottenham Hotspur đã hoãn 2 trận đấu thuộc giải U18 vô địch quốc gia để dự giải. Chúng tôi mang sang Việt Nam đội hình là những cầu thủ tốt nhất mà lò đào tạo CLB hiện có. Chúng tôi sang đây vì ấn tượng với thành tích của U19 Việt Nam, khi họ đánh bại U19 Australia với tỷ số đậm 5-1. Chúng tôi sẽ thi đấu và có thành tích tốt nhất để không ảnh hưởng thương hiệu CLB”.

U19 Việt Nam tập trung cho giải đấu

Trong khi đó, chiều qua, đội chủ nhà U19 Việt Nam mới từ Pleiku xuống TP.HCM chuẩn bị cho giải. U19 Việt Nam ở khách sạn Rex như các đội bóng khác. So với thời tiết ở Trung tâm Hàm Rồng (Pleiku – Gia Lai), thời tiết ở TP.HCM hiện tại mát mẻ hơn, thậm chí là nóng so với không khí lạnh ở Gia Lai. Các cầu thủ U19 Việt Nam như thường lệ vẫn không được trả lời phỏng vấn nhưng có lẽ, ai nấy đều háo hức chuẩn bị bước vào giải đấu có các đối thủ tên tuổi sắp tới. Trong danh sách tập trung, U19 Việt Nam có 23 cầu thủ và theo BHL, tất cả các cầu thủ sẽ được tạo điều kiện vào sân.

Một điều khó tin là dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải U19 quốc tế nhưng HLV trưởng đội U19 Việt Nam, Guillaume Graechen dự kiến chỉ đến TP.HCM vào sáng nay sau kỳ nghỉ với gia đình tại Pháp. Trong thời gian qua, trợ lý Dương Minh Ninh được giao nhiệm vụ dẫn dắt các cầu thủ.

Trưa nay, U19 AS Roma là đội cuối cùng đến Việt Nam. Họ mang sang đội ngũ hậu cần hùng hậu nhất với 12 người, ngoài 21 cầu thủ. Trong danh sách đăng ký, U19 AS Roma có 15 cầu thủ Italia, những cầu thủ còn lại có quốc tịch Rumani, Albani, Cameroon. Cùng với U19 Nhật Bản, U19 AS Roma có đa số cầu thủ sinh năm 1995.

Theo thông báo từ BTC, 14h00 chiều nay tại khách sạn REX, đại diện 4 đội bóng sẽ có buổi họp kỹ thuật và trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí.

