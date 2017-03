Giải U-17 quốc gia - báo Bóng Đá: ĐKVĐ và á quân đều thua

Bất ngờ ở phút 55, chân sút Quốc Tuân mở điểm cho Đồng Tháp bằng pha đệm bóng ở cự ly gần. 5 phút sau, lại là Quốc Tuân sau cú đánh đầu hiểm giúp U-17 Đồng Tháp dẫn trước 2-0.

Đương kim á quân SL Nghệ An hoàn hồn dồn lực tấn công tới tấp và được đền đáp bằng bàn gỡ 1-2 ở phút 63 do công của Ngọc Toàn. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, hậu vệ SL Nghệ An lúng túng phá bóng vào lưới nhà sau đường chuyền của Tấn Tài, ấn định 1-3.

Trận đấu còn lại ở bảng B “tử thần”, đương kim vô địch U-17 Đà Nẵng thua trước U-17 HA Gia Lai 1-2. Chân sút Minh Toàn ghi cả hai bàn thắng cho HA Gia Lai.

Lượt trận thứ hai bảng A chiều nay (23-7): Chủ nhà U-17 Khánh Hòa tiếp U-17 Sài Gòn XT (15 giờ 30) và U-17 Huế gặp U-17 Viettel (17 giờ 30).

GH