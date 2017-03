Giải U-21 Quốc tế báo Thanh Niên: Quyết liệt và chia điểm

U-21 Myanmar đã để chiến thắng vuột khỏi tầm tay đáng tiếc khi hiệp 1 họ đã lợi thế dẫn hai bàn. Tưởng chừng một chiến thắng nằm trong tầm tay U-21 Myanmar thì sang hiệp 2, các cầu thủ trẻ Myanmar đã chùng xuống để U-21 Singapore lấy lại thế trận và ghi hai bàn buộc Myanmar phải chia điểm…

Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của những cảm xúc ở vòng đấu thứ ba chiều qua. Qua hai lượt trận trước, U-21 Sydney tỏ rõ là một ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Đội bóng trẻ đến từ CLB Sydney không chỉ thể hiện khả năng trên sân ở trận ra quân đầu mà họ có cả một ban bệ phục vụ rất chuyên nghiệp.

Vòng đấu thứ nhì của giải, U-21 Sydney được nghỉ thì toàn bộ ban huấn luyện vẫn đến sân xem hai trận đấu và ghi hình cẩn thận. Mỗi thành viên làm một công việc riêng của mình, tựu trung lại cũng là để nghiên cứu đối thủ được xác thực hơn… Tính chất chuyên nghiệp của một đội bóng thể hiện rất rõ.

Ignasius Ang (10, U-21 Singapore) chơi rất xuất sắc trong vai trò dẫn dắt và cả ghi bàn. Ảnh: ANH HÒA

Thế nhưng chiều qua U-21 Malaysia cũng chẳng phải là đội vừa. Những năm gần đây bóng đá trẻ Malaysia gặt hái được những thành công nhất định. Hơn nữa U-21 Malaysia năm nay hiện hữu tại giải U-21 Quốc tế báo Thanh Niên lần này với tư cách đương kim vô địch. Đây cũng chính là thế hệ cho SEA Games 2015.

U-21 Malaysia chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Ngay trong hiệp 1 chính họ đã gây khó dễ cho “ứng viên vô địch” U-21 Sydney bằng lối đá nhanh, mạnh, bóng dài, không ngại va chạm. Với thể hình không thua kém nhiều so với U-21 Sydney, U-21 Malaysia lại chủ động đẩy cao nhịp độ, U-21 Sydney bị bất ngờ và choáng trước lối đá áp sát của Malaysia. Phút 34, Malaysia có bàn thắng do công của Gazli Faizat. Sang hiệp 2, U-21 Sydney có vài thay đổi và họ đã có bàn san bằng tỉ số 1-1 giữa hiệp 2 do công Alec Urolevski (bốn bàn dẫn đầu danh sách vua phá lưới).

Thứ tự các đội sau ba lượt trận: 1. U-21 Việt Nam (6 điểm), 2. U-21 Sydney (4 điểm), 3. U-21 Malaysia (4 điểm), 4. U-21 Myanmar (1 điểm), 5. U-21 Singapore (1 điểm).

Chiều mai (19-10) giải tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư: U-21 Malaysia - U-21 Singapore (15 giờ 30), U-21 Việt Nam - U-21 Sydney (18 giờ).

Trẻ mà đã hỏng Tối 16-10, một vài phóng viên nhìn thấy các cầu thủ Văn Công và Văn Thuận đang khoác áo U-21 Việt Nam đá giải tại Ninh Thuận vào chơi tại một quán bar ở TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đây là hai cầu thủ của CLB Hà Nội T&T. Phóng viên chụp ảnh họ. Hai cầu thủ này đến yêu cầu phóng viên xóa ảnh. Phóng viên không xóa, họ bỏ đi và “vứt lại” một câu: “Chỉ sợ bầu Hiển thôi, chả sợ ai cả”. Thiết nghĩ CLB chủ quản lẫn ban huấn luyện U-21 cần phải có những hình thức kỷ luật thích đáng những cầu thủ chưa có tài mà đã tinh tướng kiểu này.

DUY ÂN