Giải VĐ Futsal 2015: Thái Sơn Bắc bất ngờ thua ‘đàn em’

Bàn thắng từ trên trời rơi xuống giúp cho các cầu thủ An Phước Bình Thuận chơi hưng phấn hẳn lên. Cùng với lối chơi chặt chẽ, An Phước Bình Thuận đã thành công trong việc phong tỏa mọi ngả đường vào cầu môn đội nhà. Không những thế, ở phút 26, Việt Tân đã tung cú sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho An Phước Bình Thuận.

Hy vọng gỡ hòa được nhen nhóm cho Thái Sơn Bắc khi ở phút 33, Hoàng Vinh đã lập công cuộc lỗi bằng bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho đội nhà. Tuy nhiên, lối đá kỷ luật của An Phước Bình Thuận đã khiến cho Thái Sơn Bắc rơi vào thế bế tắc trong bảy phút còn lại, đành chấp nhận trắng tay trước đối thủ dưới cơ.

Trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng đã thắng dễ Fishsan Ninh Thuận với tỉ số 3-1. Ngay phút đầu tiên, Phước Sang tung cú sút xa, hạ gục thủ môn Thành Huy, đưa Tân Hiệp Hưng vượt lên dẫn trước. Bảy phút sau, vẫn lại là Phước Sang đệm bóng cận thành, nhân đôi tỉ số cho đội nhà. Đến phút 28, Thanh Nguyên thoát xuống trống trải và dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0 cho Tân Hiệp Hưng. Phải đến phút 35, Tấn Đạt mới có được bàn rút ngắn 1-3 cho Fishsan Ninh Thuận.

Với kết quả trên, dù bảng B vẫn còn một vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng cục diện bảng này đã ngã ngũ với bốn suất vào vòng 2 thuộc về Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc, Tân Hiệp Hưng và An Phước Bình Thuận. Toàn thua sau ba trận, Fishsan Ninh Thuận đứng chót bảng mất quyền vào vòng trong.

Ngày 6-4 giải tiếp diễn với hai trận cuối bảng A giữa Casanco - HPN Phú Nhuận (14 giờ) và Hoàng Thư Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa (16 giờ).

TSB