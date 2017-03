Giải VĐQG sẽ mang tên "Super League-Eximbank"!

(Nguồn: VFF)

Lễ công bố nhà tài trợ chính thức giải bóng đá Ngoại hạng-Eximbank 2012 (tên tiếng Anh là Super League-Eximbank 2012) đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc VPF Phạm Phú Hòa cho biết, bản hợp đồng tài trợ ký kết giữa VPF và Eximbank chính là sự tiếp nối của bản hợp đồng tài trợ có giá trị 3 năm (từ năm 2011 đến 2013) đã được ký kết giữa Eximbank và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hồi tháng 12/2010. Tuy nhiên, giá trị đã được nâng thêm 1%, đóng góp thêm 33 tỷ đồng vào quỹ hoạt động của VPF dành cho Super League 2012.



Giải bóng đá Ngoại hạng-Eximbank 2012 được đánh giá quan trọng hàng đầu trong hệ thống các giải bóng đá nước nhà. Sau 10 năm thử nghiệm với những bước tiến không ngừng về chất lượng, sân chơi này chính thức trở thành giải đấu chuyên nghiệp kể từ mùa giải 2011.



Bước sang mùa giải 2012, giải tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử với sự ra đời của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong nước và được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, tạo động lực mới để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong quỹ đạo của bóng đá chuyên nghiệp.



Giải bóng đá Ngoại hạng-Eximbank quy tụ 14 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp toàn quốc gồm Becamex Bình Dương, CLB Bóng đá Sài Gòn (Sài Gòn FC), Hà Nội T&T, CLB Bóng đá Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Kienlongbank Kiên Giang, Khatoco Khánh Hòa, Thanh Hoá, Navibank Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, TĐCS Đồng Tháp, Vicem Hải Phòng và Xi măng The Vissai Ninh Bình



Các câu lạc bộ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng. Câu lạc bộ vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng bảng danh vị và 3 tỷ đồng, câu lạc bộ xếp nhì 1,5 tỷ đồng, câu lạc bộ xếp ba 750 triệu đồng.



Ngoài ra ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các danh hiệu giải phong cách, huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, câu lạc bộ có hội đồng cổ động viên xuất sắc nhất; câu lạc bộ xuất sắc, huấn luyện viên xuất sắc, bàn thắng đẹp nhất tháng và tổ chức bình chọn “Trọng tài xuất sắc nhất giải”.



Đội vô địch sẽ thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia và là đại diện bóng đá Việt Nam tham dự giải bóng đá cấp Câu lạc bộ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức năm 2013, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của AFC.



Dự kiến, vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá Ngoại hạng-Eximbank 2011 sẽ vòng đấu đầu tiên vào ngày 31/12/2011 và 1/1/2012./.

Theo Cảnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)