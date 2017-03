Giải vô địch bóng đá nữ 2010 lập kỷ lục về khán giả

Giải VĐQG nữ 2010 có 6 đội tham dự gồm Hà Nội Tràng An 1, Hà Nội Tràng An 2, TP HCM, Than khoáng sản Việt Nam, Hà Nam, Thái Nguyên. 6 đội đá vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 8/3 tại Hà Nam, lượt về tại TP HCM vào tháng 6/2010. Đội vô địch nhận thưởng 80 triệu đồng, bên cạnh đó BTC giải còn trao các giải như cầu thủ hay nhất, thủ môn hay nhất… Khác với V-League, hạng Nhất hay Cup QG, phải tới sát ngày khai mạc, giải VĐQG nữ năm nay mới tìm được nhà tài trợ. Theo đó Công ty dinh dưỡng Hồng Hà với nhãn hàng Cánh Buồm Đỏ - đơn vị từng góp mặt ở VFF Cup 2009 đã trở thành Mạnh Thường Quân của giải.



Đào Thị Miện của đội Hà Nội Tràng An 1 (đỏ).

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nam, giải nữ 2010 đã gây bất ngờ khi thu hút lượng khán giả kỷ lục đến sân. Sau 3 vòng đấu, đã có tổng cộng 14.000 khán giả tới sân – trung bình 4.666 người mỗi trận. Kỷ lục này được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá có dấu ấn đặc biệt của BTC sân Hà Nam. Vì thế nhà tài trợ quyết định thưởng cho BTC sân Hà Nam 50 triệu đồng, tặng đội Hà Nam 50 triệu đồng sau trận đấu với Than khoáng sản Việt Nam chiều 12/3. Đây là sự động viên lớn với đội Hà Nam bởi ngoài một vài trụ cột của đội hưởng lương hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, thì phần lớn các cầu thủ còn lại thu nhập chỉ 1,2 triệu đồng.

Giải VĐQG nữ Cup Cánh Buồm Đỏ 2010 được xem là cơ hội kiếm tìm tài năng mới cho đội tuyển Việt Nam. Sau SEA Games 25, tuyển nữ Việt nam chia tay nhiều trụ cột như đội trưởng Kim Chi, tiền vệ Mai Lan – những người khoác áo tuyển từ SEA Games 22 (2003).

Sau ba trận đấu đầu tiên của giải năm nay, các đội Hà Nam, Thái Nguyên, TP HCM, Hà Nội Tràng An 2 đã trình làng khá nhiều cầu thủ trẻ nhưng HLV đội tuyển Việt Nam, ông Trần Vân Phát vẫn đang nghỉ phép tại Trung Quốc, không trực tiếp có mặt để tuyển chọn nhân tài.

Khởi tranh từ ngày 8/3, giải VĐQG nữ 2010 đã qua 3 vòng đấu. Dẫn đầu bảng tổng sắp hiện giờ là Than khoáng sản Việt Nam với 6 điểm, tiếp theo là đương kim vô địch Hà Nội Tràng An 1 với 3 điểm.

Theo Thu Hường (VNE)