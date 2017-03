Giao hữu chuẩn bị Euro 2012: Messi thắng Ronaldo

Ở La Liga thì hai cầu thủ này vẫn gặp nhau và so kè từng bàn thắng nhưng ở đội tuyển thì đây là lần đầu họ chạm trán.

Messi (phải) vượt Ronaldo nhờ chơi trong một tập thể xuất sắc hơn và ăn ý hơn. Ảnh: AFP

Phút 14, chính Messi là người “mở hội”. Pha xuống bóng rồi đột ngột chuyển hướng đi bóng ngang vào giữa qua một, hai rồi ba cái áo đỏ trong thế bị tắc ngã chúi xuống nhưng vẫn gượng dậy tỉa đường chuyền quyết định cho Di Maria băng xuống mở tỉ số.

Tiếp đó, như một vở kịch dàn dựng sẵn mà “sân khấu” được dành cho đội trưởng Ronaldo. Ngôi sao này đã lẻn xuống nhận cú đánh đầu chuyền bóng của Almeida và dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Đến phút 60 thì Ronaldo được thay ra và thời gian còn lại là đất diễn của Messi. Và cầu thủ này đã ghi bàn ấn định bằng quả phạt đền ở phút 89 mang chiến thắng về cho Argentina.

Như vậy Messi một lần nữa đã vượt Ronaldo bằng tỉ số 2-1 so với trận thắng 5-0 gần đây của Barcelona hạ gục Real Madrid.

Thống kê về các cuộc chạm trán giữa hai ngôi sao này trong bảy lần đối mặt, Messi đã có ba bàn so với Ronaldo chỉ mới một bàn.

Cuộc chiến tay đôi trên còn hứa hẹn nhiều gay cấn nữa ở La Liga khi hai con át chủ bài này hiện đang so kè nhau cùng dẫn đầu vua phá lưới 24 bàn.

Cũng trận đấu trên, đội trưởng Zanetti đánh dấu kỷ lục 139 lần khoác áo Argentina. Và trong niềm vui đấy anh tự hào về Messi với kỳ vọng “cậu em” trong đội hình Argentina của mình sẽ giành Quả bóng vàng lần thứ ba liên tiếp.

Một trận khác được quan tâm là Pháp - Brazil với kết quả chủ nhà thắng 1-0 do công Benzema ghi ở phút 54. Trận này được chờ đợi nhưng không gay cấn do Brazil chỉ còn 10 người từ phút 40 do Hernandez bị thẻ đỏ.

Ngoài ra còn trận Đan Mạch - Anh với chiến thắng 2-1 thuộc về đội Anh. Trận này đội Anh đang khủng hoảng tiền đạo bị dẫn trước 1-0 ở phút thứ bảy. Nhưng sau đó Bent đã gỡ hòa phút thứ chín rồi As. Young (đá cắm thay Rooney) đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 69.

Các trận khác: Tây Ban Nha - Colombia: 1-0, Đức - Ý: 1-1, Hà Lan - Áo: 3-1, Croatia - Czech: 4-2, Thổ Nhĩ Kỳ - Hàn Quốc: 0-0, Israel - Serbia: 0-2, Ukraine - Thụy Điển: 5-4 đá luân lưu (1-1), Romania - Cyprus: 5-4 đá luân lưu (1-1), Nga - Iran: 0-1 (sân UAE), Ba Lan - Na Uy: 1-0 (sân Bồ Đào Nha), Bỉ - Phần Lan: 1-1, Scotland - Bắc Ireland: 3-0, Macedonia - Cameroon: 0-1, Hy Lạp - Canada: 1-0, Hungary - Azerbaijan: 2-0, Luxembourg - Slovakia: 2-1.

HUY KHANH