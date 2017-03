Giao hữu: Neymar ghi bàn phút bù giờ, Brazil hạ Argentina

Neymar

Đội khách Argentina đã khởi đầu tương đối tốt và đặt Brazil dưới áp lực nặng nề. Ưu thế đã sớm được Albiceleste chuyển hóa thành bàn mở tỉ số ở phút 20.



Clemente Rodriguez kiến tạo đường chuyền cho Juan Manuel Martinez và tiền đạo này đã rất bình tĩnh trước khi dứt điểm đưa bóng nằm gọn trong lưới.



Tuy nhiên, lợi thế của Argentina chỉ duy trì có 6 phút thì từ pha đi bóng tốc độ của Neymar, bóng được chuyền cho Paulinho kết thúc đơn giản gỡ hòa cho Brazil.

Sau bàn thắng này, Brazil bắt đầu kiểm soát trận đấu nhưng hàng công của họ không cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng.



Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng phút bù giờ thứ 3, Leandro Desabato để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Argentina chịu quả phạt đền.



Neymar đã không bỏ lỡ cơ hội giúp Brazil có được lợi thế thắng 2-1 trước trận lượt về vào ngày 3/10 tại Argentina.



Đội hình thi đấu:

Brazil: Jefferson; Rocha, Rever, Dedé and Fabio Santos; Ralf and Paulinho; Jadson; Lucas, Damiao, Neymar.



Argentina: Oscar Ustari; Lisandro López, Sebastián Domínguez, Leandro Desábato, Clemente Rodríguez and Gino Peruzzi; Maximiliano Rodríguez, Rodrigo Brana, Pablo Guinazú; Juan Manuel Martínez, Hernán Barcos.

Theo Thái Sơn (Bongdaplus)