Giggs lo lắng trước đại chiến với Liverpool

Đánh rơi chiến thắng trên Goodison Park và bị Rangers cầm hoà không bàn thắng ngay trên thánh địa Old Trafford, hơn bao giờ hết M.U đang rất cần chiến thắng để lấy lại sự tự tin và hình ảnh của “bầy Quỷ” hừng hực quyết tâm. Trước thử thách rất khó khăn mang tên Liverpool vào cuối tuần này, lão tướng người xứ Wales cho rằng Man Utd cần phải làm mọi giá để có một chiến thắng và tiếp tục con đường chinh phục danh hiệu của mình. “Liverpool chưa bao giờ là một đội bóng dễ bị đánh bại. Những trận đấu giữa Manchester United và The Kop luôn diễn ra nhanh, đầy kịch tính và nhiều cảm xúc. Nhưng hi vọng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía NHM sẽ giúp M.U chơi tốt hơn, và một chiến thắng sẽ giúp chúng tôi đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó”. “Cho dù phong độ và tình hình hiện tại của 2 CLB ra sao, cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool vẫn luôn luôn rất đặc biệt”. Tiền vệ công thần của sân Old Trafford tỏ ra cảnh giác với một số ngôi sao trụ cột của đội bóng thành phố Cảng: “Liverpool đang có trong đội hình những cái tên đẳng cấp TG như Torres và Gerrard. M.U cần phải hết sức cẩn trọng”. Ryan Giggs cũng nhấn mạnh, Quỷ đỏ sẽ phải trả giá nếu cứ tiếp tục đánh rơi điểm trong khi đại kình địch Chelsea đang nối dài chuối trận thắng rất ấn tượng: “Hãy nhìn vào quá khứ. Nếu M.U cứ tiếp tục để rơi điểm một cách đáng tiếc, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)