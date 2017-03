Giới chủ MU không được phép tự do bán sân Old Trafford

Chuyện Manchester United Supporters Trust (MUST, hội cổ động viên của MU) không ưa gia đình nhà Glazer, những ông chủ của MU thì đã xuất hiện ngay khi các vị tỷ phú mỹ mua lại MU bằng tiền đi vay mượn (bắt MU gánh nợ). Và lo sợ trước giới chủ của “Quỷ đỏ” một ngày nào đó sẽ bán “Nhà hát của những giấc mơ” rồi di chuyển tới một sân vận động khác, hội cổ động viên MU đã cố gắng cộng đồng hóa SVĐ này.

Giới chủ MU sẽ không được tự do bán sân Old Trafford

Trong tháng 4 vừa qua MUST đã tung ra một nỗ lực để bảo vệ tương lai của sân vận động 103 tuổi bằng cách đề nghị sân Old Trafford như là “tài sản của các giá trị cộng đồng” lên Hội đồng Trafford dựa theo “Đạo luật cục bộ về các quy định tài sản của giá trị cộng đồng” được ban hành năm 2011.

Tất nhiên các ông chủ của MU chẳng đời nào đồng ý, tháng trước họ đã đưa sự phản đối về việc này tới Hội đồng Trafford. Lý do được hiểu rằng giới chủ Mỹ lo ngại sự thay đổi tình trạng của sân Old Trafford có thể có tác động tiêu cực hoặc gây ra sự biến động của giá cổ phiếu MU trên sàn chứng khoán New York.

Tuy nhiên, theo phán quyết mới nhất thì chiến thắng đã thuộc về MUST, điều đó có nghĩa là nhà Glazer hoặc bất cứ ông chủ mới nào của MU sau này muốn bán sân Old Trafford thì MUST có quyền ngăn chặn bằng cách trì hoãn tới 6 tháng. Đây là quãng thời gian được hiểu để cộng đồng tại Old Trafford nhận biết sự việc, họ cũng có quyền ưu tiên đưa ra đàm phán để mua lại sân đấu này.

