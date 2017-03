Giới chuyên gia: "Tuyển Việt Nam sẽ hòa Malaysia"

Đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả có lợi trên đất Malaysia? (Ảnh minh họa: TTXVN/Vietnam+)

Tuy nhiên, để có mặt vào vòng bốn đội mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam đã gặp tổn thất lớn về lực lượng khi có tới bốn trụ cột phải vắng mặt do đó nhiều khả năng trong trận này, Huấn luyện viên Calisto sẽ phải thay đổi chiến thuật và lối chơi của đội tuyển.



PV đã trao đổi với các chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam xung quanh trận đấu quan trọng này.



Chuyên gia Phan Anh Tú: Nhiều khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa



Tuy tổn thất lực lượng nhưng Việt Nam hiện vẫn đang ở cửa trên. Bên cạnh đó chúng ta có một lợi thế không nhỏ khi được đá trận lượt đi trên sân khách, điều này sẽ giúp các cầu thủ thi đấu thoải mái và áp lực tâm lý sẽ không lớn.



Việc một số vị trí như Trọng Hoàng, Quang Thanh không thể ra sân là một tổn thất không nhỏ cho chúng ta nhưng những những người thay thế cũng có trình độ và phong độ rất cao.



Đội hình tuyển Việt Nam thời điểm này được huấn luyện viên Calisto xây dựng rất đồng đều, khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và dự bị không cách nhau là mấy. Chính vì vậy mà ta có thể yên tâm về những vị trí thay thế trong trận đấy này.



Trong khi đó, Malaysia chỉ có hàng thủ mạnh còn hàng tấn công của họ không quá xuất sắc. Tuy nhiên, Malaysia sẽ phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng vì kết quả hòa trong trận lượt đi sẽ không có lợi cho họ.



Khi Malaysia tấn công, lực lượng phòng thủ sẽ mỏng và lúc đó sẽ là cơ hội cho các tuyển thủ của chúng ta phát huy thế mạnh là phản công. Cục diện trận đấu sẽ có lợi cho ta chứ không phải Malaysia.



Điều quan trọng nhất là đội tuyển phải thi đấu bình tĩnh và tập trung đặc biệt là cặp trung vệ. Phải cố gắng bằng mọi cách không để cho các tiền đạo của Malaysia với thể hình vượt trội "đánh vỗ mặt" nếu không chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi.



Tôi cho rằng, nhiều khả năng trận đấu sẽ có kết quả hòa. Tuy nhiên là người Việt Nam tôi luôn tin và mong đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng.



HLV Lê Thụy Hải: Hai bên sẽ đá phòng thủ nên kết quả rất dễ là hòa



Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với tâm lý thận trọng, trong khoảng 20 phút đầu trận đấu hai bên sẽ thăm dò đấu pháp của nhau. Sau khi đã hiểu được lối chơi cũng như đấu pháp lúc đó các cầu thủ mới bắt đầu triển khai các đấu pháp tấn công.



Malaysia sẽ không dám dồn lực lượng tấn công mạnh nhưng nếu họ không có bàn thắng ở sân nhà sẽ là điều thuận lợi cho chúng ta ở trận lượt về.



Thời điểm quyết định của trận đấu này sẽ diễn ra vào khoảng cuối hiệp 1, lúc đó Malaysia sẽ triển khai tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Nếu như lúc đó hàng thủ của chúng ta đứng vững và triển khai được các đợt phản công thì việc có được bàn thắng là hoàn toàn có thể.



Nếu như không có được bàn thắng ở hiệp 1, sang hiệp 2 Malayia sẽ phải đá tấn công theo kiểu "được ăn cả ngã về không," lúc đó sẽ là thời cơ thuận lợi cho các tuyển thủ phát huy đấu pháp phòng thủ tấn công. Nếu như chúng ta may mắn không để thủng lưới khả năng lớn Việt Nam sẽ có được một trận thắng.



Về diễn biến trận đấu, sẽ không thể có một trận đấu tấn công dồn dập, hai bên sẽ thiên về phòng thủ. Khả năng lớn hai đội sẽ hòa trong trận đấu này.



HLV Vương Tiến Dũng: Nếu chọc khe và phối hợp nhuyễn thì đội tuyển sẽ chiếm lợi thế



Việc tổn thất lực lượng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh của đội tuyển. Những cầu thủ như Đình Đồng, Đình Luật đang có phong độ rất cao và thi đấu khá ấn tượng mỗi khi được ra sân. Việc mất hai hậu vệ biên là Việt Cường và Quang Thanh sẽ quá lo lắng vì Malaysia không có thế mạnh về tấn công biên.



Cặp trung vệ Như Thành và Phước Tứ phải thi đấu thật tập trung. Trong khi đó hai các tiền vệ trung tâm Tài Em hay Minh Phương phải đá thấp và tích cực đánh chặn từ xa hạn chế đường bóng xuống sát khu vực 16m50. Bên cạnh đó, phải tận dựng những đường bóng nhanh để phản công.



Khi Malaysia dồn lực lượng lên tấn công, phía sau lưng họ sẽ là một khoảng trống rất lớn. Vì yếu thế hơn đối thủ về mặt thể hình nên đội tuyển Việt Nam không nên sử dụng những đường xuống biên rồi lật vào bên trong. Chúng ta nên tận dụng những đường chọc khe, phối hợp nhuyễn giữa các tuyến thì chắc chắn chúng ta sẽ có lợi thế.



HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam sẽ chiến thắng 2-1



Chúng ta đang có rất nhiều mặt thuận lợi trên đất Malaysia. Việc vắng mặt các trụ cột sẽ giúp các cầu thủ ý thức hơn, tập trung hơn và họ sẽ cố gắng thi đấu hơn.



Để đảm bảo an toàn trong khâu phòng ngự, một trong hai vị trí Minh Phương hoặc Tài Em phải trở thành tiền vệ phòng ngự có nhiệm vụ "quét" những đường bóng phối hợp tấn công của đối thủ. Điều quan trọng nhất các tuyển thủ không được nôn nóng, không phải gắng hết sức để tìm được bàn thắng.



Hiện nay, Việt Nam vẫn đang là đội chiếm ưu thế, xét từ lực lượng của hai đội, tôi đang thiên về kết quả 2-1 với chiến thắng thuộc về Việt Nam./.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Calisto cho biết: Malaysia có một huấn luyện viên rất giỏi và các cầu thủ có thể hình khá tốt. Tuy họ có đá ở vòng bảng không tốt nhưng nếu như hàng thủ đá như trận gặp Thái Lan thì tuyển Việt Nam sẽ rất khó chơi. Còn nếu đá như trận gặp Indonesia thì tuyển Việt Nam sẽ dễ thở hơn. Chúng tôi sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu. Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi. Đội tuyển cũng gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách, ngược lại Malaysia lại có được sự cổ vũ của vạn người. Tuy nhiên, các cầu thủ của Việt Nam rất tự tin vào sức mạnh của mình.

Theo Ngọc Cương (Vietnam+)