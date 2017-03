Giữ Rossi, Roma nói không với 70 triệu euro

Roma không bao giờ chịu để mất De Rossi

Daniele de Rossi vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Roma dù hợp đồng hiện tại chỉ còn hạn tới hết mùa giải này. Động thái đó của De Rossi đã khiến các câu lạc bộ như Chelsea, Man United, Real Madrid sẵn sàng trả giá cao để có tiền vệ 28 tuổi này.



Cách đây chưa lâu, báo chí Italia và Anh cùng đưa tin Chelsea đã hỏi mua De Rossi với giá 70 triệu euro. Mãi đến bây giờ, BLĐ Roma mới thừa nhận thông tin trên là có thật và khẳng định mức giá trên dù rất hấp dẫn nhưng Giallorossi kiên quyết không bán đội phó của mình.



Phát biểu trên Radio Mana Mana, GĐTT Bruno Conti của AS Roma quả quyết: "De Rossi sẽ ở lại Roma và chúng tôi không có lý do gì để bán cậu ấy. Chelsea đã đề nghị dùng 70 triệu để đổi lấy De Rossi. Thật khó để từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó nhưng tiền không phải là tất cả và chúng tôi đã nhã nhặn từ chối".



AS Roma có quyền từ chối nhưng nếu họ vẫn không thể thuyết phục De Rossi ký vào bản hợp đồng mới thì khi mùa giải 2011/12 kết thúc, De Rossi sẽ là người tự do. Khi đó, Roma sẽ chẳng thu về được bất kỳ xu nào.



Daniele de Rossi chính thức chơi cho Roma từ năm 2001. Sau 10 năm gắn bó, De Rossi đã ghi được 30 bàn thắng/259 trận.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus)