G.Neville sung sướng vì Liverpool bị loại

Liverpool là một trong những đội bóng đáng ghét nhất đối với G.Neville, bằng chứng là việc anh đã từng bị FA phạt tiền do liên quan tới những rắc rối với CĐV The Kop cách đây 2 năm. Bởi thế mà khi biết tin Liverpool bị loại khỏi Champions League, Neville là người cảm thấy hả hê nhất. Trên tờ Press Association Sport, cầu thủ này nói: “Chúng tôi (M.U) lọt vào vòng tiếp theo vì đã thể hiện được hết khả năng của mình còn Liverpool thì không. Họ đã chơi không thực sự tốt để rồi phải nhận những kết quả cay đắng”. Theo G.Neville vấn đề của Liverpool là họ không có được một lực lượng tốt nhất do cơn bão chấn thương đồng thời không có được những sự tăng cường từ TTCN khi mà các ông chủ người Mỹ keo kiệt luôn rất ngại trong việc chi tiền mua sắm. Thủ quân của M.U cho biết anh cũng sớm gạch tên Liverpool khỏi danh sách những đội bóng có thể cạnh tranh đến ngôi vô địch Premier League dù giải đấu mới đi qua được 1/3 chặng đường. Mặc dù đeo băng đội trưởng nhưng vị trí thường xuyên của Neville là băng ghế dự bị. Cầu thủ này chỉ được tung vào sân trong những trận đấu không đòi hỏi nhiều về kết quả như trận thua Besiktas tại Champions League ở vòng đấu vừa qua. Theo Đức An (bongdaso)