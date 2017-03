Guardiola tự hào về chức vô địch Bundesliga

"Tôi hài lòng với những gì Bayern đã làm được mùa này. CLB đã có thêm một danh hiệu quan trọng và đang thi đấu một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi phải ăn mừng vì điều đó", Guardiola nói sau chiến thắng 3-1 trước Hertha.

Pep Guardiola đã có chức vô địch quốc gia thứ tư, sau ba danh hiệu La Liga với Barca.

Cựu HLV Barca cũng cho rằng Bundesliga có tầm quan trọng và độ khó riêng so với các đấu trường Cup. Và đây là lý do cho việc Bayern thi đấu hay hơn so với mùa trước.

"Tại các đấu trường Cup chỉ cần thắng bốn hay năm trận loại trực tiếp là lọt vào chung kết. Còn tại Bundesliga chúng tôi phải chiến đấu liên tục tuần này qua tuần khác", Guardiola nói. "Nếu mọi người từng xem các cầu thủ chơi như thế nào dưới sự dẫn dắt của Jupp Heynckes mùa trước, thì hẳn sẽ thấy mùa này họ chơi hay hơn. Đó là kết quả của lao động nghiêm túc và chăm chỉ".

Thành tích bất bại sau 27 vòng tại Bundesliga mùa này (25 chiến thắng và 2 trận hòa) đã và đang tạo ra cảm giác Bayern hầu như không gặp khó khăn trên con đường chinh phục chức vô địch. Nhưng Guardiola cho rằng "hùm xám" đã có một chút may mắn trong giai đoạn đầu.

"Bốn hay năm tháng đầu mùa giải, chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề về lối chơi cũng như chấn thương. Có không ít trận Bayern giành chiến thắng nhờ đẳng cấp của cầu thủ chứ không phải sự vượt trội về chiến thuật", Guardiola cho biết.

Bundesliga có thể chỉ là danh hiệu đầu tiên mà thầy trò Guardiola giành được mùa này. Họ đã vào bán kết Cup quốc gia và tứ kết Champions League. Việc kết thúc sớm giải quốc nội là lợi thế cho Bayern trên đường tái hiện cú ăn ba mùa trước.

Theo Thúy An (VNE)