Hạ Chelsea 4-1, thầy trò Simeone cùng... "nổ"

Không được đánh giá cao bằng Chelsea, nhưng Atletico Madrid đã "chốt hạ" trận đấu ngay trong hiệp 1 khi dẫn đối phương với tỉ số 3-0. Nhận xét về điều này, HLV Simeone cho biết: "Chúng tôi đã có một hiệp đấu phi thường. Các cầu thủ không những không sợ hãi trước Chelsea mà còn chơi trên chân đối thủ. Chúng tôi hoàn toàn áp đảo trước nhà ĐKVĐ Champions League".



"Trước trận đấu, sau khi truyền đạt chiến thuật, tôi có nói với các cầu thủ: Chúng ta là một đội bóng và có thể đánh bại được Chelsea. Nhưng tôi phải thành thật mà thú nhận rằng, các cầu thủ đã làm được hơn rất nhiều những gì mà tôi kỳ vọng. Tôi tự hào về cầu thủ mình!"

Cũng theo HLV Simeone, Atletico Madrid đã, đang hoàn thiện dưới sự dẫn dắt của ông. Thậm chí, Atletico Madrid đã vươn tới tầm của một đội bóng có đẳng cấp thế giới. Tất nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn Canal Plus, HLV Simeone cũng không quên ca ngợi người hùng của mình, tiền đạo Falcao - cầu thủ đã có cú hat-trick ngay trong hiệp 1: "Tôi biết Falacao từ thời còn là một cậu nhóc. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy".



Trong men say chiến thắng, hai cầu thủ khác của Atletico Madrid là Mario Suarez và Gabi cũng tranh thủ ngợi ca Falcao. Theo Mario Suarez thì "Falcao là tiền đạo hay nhất của thế giới ở thời điểm lúc này và chúng tôi thật diễm phúc khi được chơi cùng cậu ấy. Còn với Gabi, anh kiệm lời hơn khi cho rằng: "Falcao đơn giản là một cầu thủ lớn".



Về phía Falcao, tiền đạo này cũng dành cho kênh Canal Plus buổi phỏng vấn chớp nhoáng. Tiền đạo này khiêm tốn phát biểu: "Tôi đã ước mơ có thể ghi nhiều bàn thắng trong một trận đấu quan trọng như thế này và tôi hạnh phúc khi đã làm được điều đó. Tôi chỉ có thể nói rằng, không biết trước được điều gì có thể ra trong ngày mai. Tuy nhiên, Atletico Madrid là một tập thể tuyệt vời".

Theo Thế Vinh (Bongdaplus)