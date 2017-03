HA Gia Lai - Đồng Nai: Vừa đá vừa run

Những trận thua liên tiếp của HA Gia Lai đã làm cho người trong cuộc cảm thấy… bình thường và không còn kỳ vọng nhiều vào sự lột xác mạnh mẽ. Ngay cả bầu Đức bắn tiếng chấp nhận cho thầy trò Guillaume thua hết lượt đi rồi bắt đầu làm lại ở lượt về nhưng cứ thua nhiều quá khiến ông cũng nản. Cầu thủ HA Gia Lai thì vừa đá vừa run vì sợ thua và càng chơi càng thấy thiếu thốn đủ thứ từ quân đến tướng còn quá nhiều hạn chế cả trong cách chơi lẫn tâm lý chiến đấu.

Chiều nay, HA Gia Lai có duy nhất ưu thế sân nhà và điệp vụ phải thắng đội cuối bảng Đồng Nai rất cấp bách. Thậm chí nếu chủ sân Pleiku tiếp tục sa lầy thì khả năng rớt xuống cuối bảng rất cao và thật khó gượng dậy khi tất cả đối thủ đều xem họ như một ngân hàng điểm.

Bất lợi cho HLV Guillaume là ông không có đầy đủ nhân sự trong lúc những cầu thủ ngoài “lò” Arsenal JMG chưa sẵn sàng đá chung một kiểu của đồng nghiệp trẻ. Những đàn anh như Hoàng Thiên, Trần Vũ, Minh Vương,… chưa đủ sức bảo bọc và gánh vác các đàn em mới tốt nghiệp lớp đá bóng lại chịu áp lực nặng nề phải chơi theo kiểu biểu diễn.

Đã lâu lắm rồi HA Gia Lai chưa được hưởng niềm vui thắng trận. Ảnh: XUÂN HUY

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai nói rõ bí quyết vô hiệu hóa cầu thủ HA Gia Lai rất dễ dàng bằng cách cho họ giữ bóng và thủ chặt chờ thời cơ phản công đánh vào yếu huyệt lớn nhất ở cặp trung vệ.

Chiều nay, chủ nhà lại gặp khó vì khả năng ra sân của trung vệ Đông Triều vẫn còn bỏ ngỏ, Cosmin, Xuân Trường, Hồng Duy chấn thương, Zdravko coi như hỏng và buộc phải tiếp tục đá bằng nội binh yết ớt. Hàng thủ vá víu với cặp trung vệ Đức Lương - Văn Long không cho thấy sự chắc chắn mà ngược lại là chỗ đáng lo nhất của HA Gia Lai.

Ở tuyến trên, Công Phượng thường lạc lõng và luôn bị chia cắt trong lúc khả năng tác chiến độc lập không cao. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 Tuấn Anh chưa lấy lại phong độ tốt nhất của mình sau chấn thương và còn kén chọn người đá cặp.

Cái khó hơn của HA Gia Lai là luôn trung thành với lối chơi tấn công nhưng không đủ sức gây khó cho đối thủ bởi sự đơn điệu và thiếu sức mạnh. Họ thường bị đặt vào trạng thái trên chưa làm dưới đã phá khiến cho tâm lý của nhiều cầu thủ sa sút dễ dẫn đến vỡ trận.

Chút may mắn cho đội bóng phố núi ở thời điểm gặp nhiều khó khăn chỉ gặp đội cuối bảng Đồng Nai và nếu chiều nay HA Gia Lai không thắng thì chẳng còn biết sẽ thắng nổi ai nữa.

Các cặp đấu khác: Đồng Tháp - SL Nghệ An (VTC3 trực tiếp 16 giờ); Cần Thơ - SHB Đà Nẵng (16 giờ); ĐT Long An - Than Quảng Ninh (LA34 trực tiếp 16 giờ 30); Hải Phòng - QNK Quảng Nam (17 giờ).