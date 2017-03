HA Gia Lai gặp chủ nhà Than Quảng Ninh trận khai mạc

Tham dự có tám đội gồm chủ nhà Than Quảng Ninh và bảy đội đã vượt qua vòng đấu loại. Điều đặc biệt của giải năm nay là có đến ba đội đồng bằng sông Cửu Long nhưng ba lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng là SL Nghệ An, Đà Nẵng và Thể Công (nay là Viettel) với nhiều lần vô địch giải này vắng mặt ở vòng chung kết do không qua nổi vòng loại.

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau:

+ Bảng A: Than Quảng Ninh, HA Gia Lai, Long An, Đồng Tháp.

+ Bảng B: Hà Nội T&T, Sanna Khánh Hòa, PVF, An Giang.

Trong tám đội dự vòng chung kết năm nay, ấn tượng nhất ở vòng bảng chính là đội U-21 HA Gia Lai với chuỗi trận toàn thắng trước U-21 Sanna Khánh Hòa (4-0), U-21 QNK Quảng Nam (2-1), U-21 Đắk Lắk (2-0).

Theo nhận định của các chuyên gia, U-21 HA Gia Lai chính là ứng cử viên sáng giá với đội hình chất lượng, nhiều cầu thủ nòng cốt của lò đào tạo nổi tiếng Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG khóa I như Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Tùng... Ngoài ra, U-21 Hà Nội T&T dưới bàn tay của HLV trẻ Phạm Minh Đức cũng được xem là đối thủ đáng gờm, dù họ rơi vào bảng khó với các đối thủ cứng cựa như PVF, Sanna Khánh Hòa.

Riêng chủ nhà Than Quảng Ninh không phải tham gia đấu loại và cũng không có nhiều chất liệu tốt nhưng được chơi trên sân Cẩm Phả với đội ngũ CĐV cuồng nhiệt, U-21 Than Quảng Ninh được xem là ẩn số dưới bàn tay của HLV Bùi Ngọc Tú.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận cúp vô địch và tiền thưởng 250 triệu đồng, đội hạng nhì nhận huy chương bạc và 120 triệu đồng, đội hạng ba nhận 60 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phong cách và 40 triệu đồng cho đội có tinh thần fair play nhất giải cùng giải cầu thủ xuất sắc, giải vua phá lưới và giải thủ môn xuất sắc...

Vào lúc 15 giờ 30 chiều nay, trên sân Cẩm Phả sẽ diễn ra lễ khai mạc rồi lần lượt diễn ra hai trận bảng A:

+ Than Quảng Ninh - HA Gia Lai (16 giờ).

+ Long An - Đồng Tháp (18 giờ).