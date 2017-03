HA Gia Lai ngã đau trên phố núi

Chủ sân Pleiku dâng cao đội hình gây sức ép mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng các học trò Phan Thanh Hùng vẫn chống đỡ rất ngoan cường và tỉnh táo vô hiệu hóa các pha dứt điểm của đối phương. Đến phút 24, hậu vệ Ngọc Đức từ biên phải có đường treo bóng vào giữa cho Văn Quyết khống chế gọn gàng rồi tung chân đưa bóng chéo góc hạ gục thủ môn Bassey mở điểm cho đội khách.

Tiếc cho chủ sân Pleiku tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Timothy, Felix hay Hữu Long đều bỏ lỡ. HA Gia Lai tiếp tục trả giá ở phút 59 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Samson nhân đôi cách biệt cho Hà Nội T&T. Chủ nhà có bàn gỡ 1-2 với cú sút phạt đền 11 m của Timothy sau pha phạm lỗi của Goran trong vòng cấm. Thế nhưng vào cuối trận, Văn Quyết và Samson liên tục ghi bàn giúp đội nhà thắng đậm 4-1.

Văn Quyết và đồng đội ăn mừng bàn thắng trên sân Pleiku. Ảnh: Q.THẮNG

Đây là trận thắng đầu tiên của Hà Nội T&T trên sân Pleiku sau ba mùa bóng và với trận thắng thứ hai, thầy trò Phan Thanh Hùng vẫn tạm dẫn đầu V-League.

Trên sân Ninh Bình, chủ nhà có bàn thắng trước do công của Patyio ở phút 21 lại để tân binh Than Quảng Ninh có cuộc lội dòng nước ngược đẹp mắt. Chỉ trong vòng bốn phút (49 và 52), chân sút Piter và Uche đã giúp đội khách dẫn ngược. Đến phút 70, Vũ Minh Tuấn đào sâu cách biệt 3-1 cho Than Quảng Ninh sau hai cú sút cận thành. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn cho V. Ninh Bình khi Văn Thắng bị chiếc thẻ đỏ rời sân ở phút 78. Nỗ lực gỡ gạc của học trò Nguyễn Văn Sỹ bất thành vì không thể xuyên phá hàng thủ khách, dù phút 85 trung vệ Bật Hiếu bị thẻ đỏ.

HƯƠNG TRẦN – TT