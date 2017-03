HA Gia Lai - SHB Đà Nẵng (4-5): Ngã đau trên phố núi

HA Gia Lai có khi dẫn trước 3-1 nhưng lại để đội khách SHB Đà Nẵng lội ngược dòng thắng 5-4 thật ngoạn mục. Sự lơi lỏng và sai số ở hàng thủ của hai đội đã làm nên một cơn mưa bàn thắng, dù không mang nhiều vẻ đẹp sau những cú dứt điểm.

Cả hai đã quá nhẵn mặt nhau sau một lần hòa 1-1 hồi tuần trước. Lần tái ngộ này, HA Gia Lai vẫn giữ một thế trận tấn công cởi mở và bất ngờ bị thủng lưới rất sớm ở phút thứ 6 sau một pha lên tham gia tấn công của trung vệ Valentic với cú đánh đầu.

Thế rồi chỉ cần sáu phút (từ phút 15 đến 21), HA Gia Lai ghi liền tù tì ba bàn thắng tận dụng sự sơ hở ngờ nghệch của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. Đầu tiên là Trần Vũ sút phạt trực tiếp từ 20 m đúng vào vị trí của Văn Hưng nhưng không hiểu sao thủ môn này lại dùng khuỷu tay như chơi bóng chuyền để bóng trượt luôn vào lưới.





HA Gia Lai (trái) bị chặn đứng trên sân nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Ba phút sau, Felix có một pha căng ngang tưởng như vô hại từ biên trái vào giữa mà không ngờ cái chân vụng về của Valentic sửa bóng thành một cú dứt điểm cực xoáy vào lưới nhà. HA Gia Lai có hai bàn thắng thật dễ dàng và tràn trề hưng phấn nên gia tăng áp lực tấn công tới tấp.

Chỉ cần ba phút nữa chủ sân Pleiku lại đào sâu cách biệt lên 3-1 sau khi Hoàng Thiên che bóng qua mặt hai hậu vệ rồi sút thật khéo vào góc chết hạ gục Văn Hưng.

Bàn thắng đẹp nhất trong cơn mưa gôn thuộc về Quốc Anh ở phút 29 khi tiền vệ này nghiêng người tung cú vô-lê chéo góc rút ngắn 2-3. Kịch tính trào dâng ở phút 35, thủ môn Bassey chậm phán đoán tình huống để Minh Tâm thảnh thơi chỉnh bóng vào góc gần san bằng 3-3. Màn đuổi bắt tiếp diễn ở giữa hiệp 2 phần lớn do hàng thủ hai bên quá hớ hênh như tiếp tay cho các chân sút bắn phá cầu môn của nhau. Phút 61, Jonathan ghi bàn cho SHB Đà Nẵng thì chỉ hai phút sau Timothy bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh san bằng 4-4 cho HA Gia Lai trên chấm phạt đền 11 m.

Lần lập công thứ hai của Jonathan vào phút 88 đã chấm dứt màn trình diễn kém cỏi của hai hàng thủ và giúp SHB Đà Nẵng lấy 3 điểm quá dễ.

Trên sân Long Xuyên, chủ nhà An Giang đang chìm trong khủng hoảng với nguy cơ giải thể đã bất ngờ hạ gục ĐT Long An 2-0 chỉ vài ngày sau khi họ thua chính đối thủ này 1-3. Đinh Hoàng Max ghi bàn phút 39 và đến phút 54, Felix chấm dứt mọi nỗ lực của đội khách với bàn ấn định 2-0. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của An Giang sau 12 trận đấu và thầy trò Nhan Thiện Nhân vẫn chìm sâu dưới đáy bảng chỉ với 4 điểm.

Một chút bất ngờ trên sân Than Quảng Ninh khi chân sút Uche ghi bàn duy nhất cho chủ nhà giúp đánh bại đội đầu bảng Thanh Hóa.

GIA HUY