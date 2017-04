HA Gia Lai thắng nhờ trọng tài sai

Dyachenko làm hại đội nhà Chiếc thẻ đỏ của chân sút ngoại này do đánh nguội đối phương ở giữa hiệp 2 đã khiến đội khách TP.HCM không còn nhiều cơ hội lật ngược thế cờ. B. Bình Dương đá không vượt trội nhưng có bàn thắng ở phút 55 do công Đinh Hoàng Max. Ghi bàn trước lại chơi hơn người, chủ sân Bình Dương dễ dàng bỏ túi 3 điểm để tránh xa hơn hai đội nằm chót bảng.

Dyachenko (10) không lâu sau pha bóng này nhận thẻ đỏ khiến TP.HCM mất cơ hội lật ngược tình thế trên sân Bình Dương. Ảnh: PHẠM HUY • Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (19 điểm); 2. Thanh Hóa (19 điểm); 3. Quảng Nam (19 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (19 điểm); 5. Hải Phòng (18 điểm); 6. Than Quảng Ninh (16 điểm); 7. SHB Đà Nẵng (16 điểm); 8. Sài Gòn (16 điểm); 9. TP.HCM (14 điểm); 10. HA Gia Lai (13 điểm); 11. SL Nghệ An (13 điểm); 12. B. Bình Dương (11 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm). Hai cặp trận đấu muộn vòng 11 diễn ra ngày 9-3: Cần Thơ - Hà Nội, Thanh Hóa - Than Quảng Ninh.