HA Gia Lai - TP.HCM: Giăng bẫy trên phố núi

Than Quảng Ninh dứt chuỗi toàn thắng Trận đấu sớm vòng 8 V-League chiều 3-3, thầy trò Phan Thanh Hùng ngã ngựa 0-2 trên sân của SHB Đà Nẵng, chấm dứt chuỗi ba trận toàn thắng trước đó. Đây là một trở về buồn bã của ông Hùng khi gặp lại đội bóng cũ của mình. Chân sút lợi hại nhất của Than Quảng Ninh là Vũ Minh Tuấn bị kèm quá chặt, không thể tỏa sáng. Anh Tuấn (phút 65) và A Mít (phút 90) lần lượt chọc thủng lưới Than Quảng Ninh để giúp SHB Đà Nẵng nhảy lên hạng tư trên bảng xếp hạng.