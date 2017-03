HA Gia Lai và Than Quảng Ninh vào bán kết

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Cửa Ông, U-21 HA Gia Lai thắng đậm 4-1 trước U-21 Long An trong lượt trận cuối của bảng A vòng chung kết giải U-21 - báo Thanh Niên.



U-21 HA Gia Lai tỏ rõ sự vượt trội với chiến thắng 4-1 trước Long An. Ảnh: XUÂN HUY



Đội U-21 Long An ở thế buộc phải thắng đội bóng trẻ phố núi để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên họ đã bất lực trước một U-21 HA Gia Lai có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn ở đấu trường V-League.

U-21 HA Gia Lai với sự trở lại của Đông Triều ở vị trí tiền vệ tấn công đã mang đến một diện mạo và lối chơi khởi sắc. Chính Đông Triều liên tục tổ chức các pha vây hãm khung thành thủ môn Văn Vàng của U-21 Long An. Đến phút 31, Đông Triều có pha xử lý gọn gàng trước khi ghi bàn thắng mở tỉ số. Ba phút sau đó, Thanh Sơn tận dụng pha bóng bật ra để tung cú sút chìm nâng tỉ số lên 2-0.

Có vốn, HA Gia Lai vẫn tạo ra lợi thế lớn trong khi Long An càng đá càng bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự. Phút 48, Hoàng Thanh Tùng có tình huống xâm nhập khu vực 16,5 m rồi xử lý bình tĩnh trước khi nâng tỉ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng trẻ phố núi còn có thêm một bàn thắng do công của Nguyễn Phong Hồng Duy. Nỗ lực của Long An chỉ giúp họ có một bàn gỡ của Quốc Tuấn.

Chung cuộc HA Gia Lai thắng 4-1, qua đó giành ngôi nhất bảng A với 7 điểm.

Trận đấu cùng giờ trên sân Cẩm Phả, đội bóng chủ nhà U-21 Than Quảng Ninh đã có một chiến thắng muộn ở phút 90+3 trước U-21 Đồng Tháp trong một trận đấu mà đôi bên chỉ còn 10 cầu thủ do Đào Quốc Gia và Nguyễn Đồng Tháp nhận thẻ đỏ từ hiệp 1.

Hai đội sau đó thi đấu ở thế giằng co, mãi đến những phút bù giờ Hùng Cường mới ghi được bàn thắng quyết định cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Kết quả này giúp Than Quảng Ninh có cùng 7 điểm với HA Gia Lai nhưng xếp sau do thua về chỉ số phụ.