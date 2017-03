HA Gia Lai xuống núi sớm luyện võ

Trong khi đó, phía chủ nhà Long An, bầu Nhiệm sau khi vớt vát 1 điểm trên sân Long An trước V. Hải Phòng giờ đang hăm he “luộc” HA Gia Lai lấy trọn 3 điểm để có vốn 4 điểm trước khi nghỉ tết.

Ngày trước, mỗi lần hai đội ĐT Long An và HA Gia Lai chuẩn bị chạm trán nhau thế là bầu Đức và bầu Thắng liên tục cất tiếng. Nào là tiền thưởng khủng, nào là thua ai chứ không thể thua đại kình địch... Thậm chí bầu Đức có khi miệng tuyên bố không thưởng nhưng sau khi thắng Gạch là y như ông lại móc hầu bao chi rất đậm có khi lên đến cả tỉ đồng.

HA Gia Lai ngay trận đầu chào sân Pleiku đã bị đội khách của bầu Hiển “vỗ” bốn bàn nên không muốn nghỉ tết mà chịu nỗi ám ảnh trắng tay. Dù Gạch - Gỗ bây giờ đã bớt đi yếu tố kèn cựa nhau tiếng gáy nhưng đây lại là trận sống còn của cả hai.

Hãy chờ xem cuộc chạm trán trước tết của hai đội bóng có bề dày truyền thống đều có hai lần vô địch sẽ trôi về đâu. Một trận đấu đáng xem nhất vòng 3 được thể hiện rõ qua hình ảnh HA Gia Lai xuống núi sớm để luyện võ.

TẤN PHƯỚC