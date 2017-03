Hạ gục Kyrgyzstan, Olympic Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Sau thắng lợi tưng bừng trước Olympic Iran ngày mở màn, Olympic Việt Nam đã giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Miura vẫn muốn tránh một trận thua trước Kyrgyzstan để cẩm chắc ngôi đầu bảng H.

Olympic Việt Nam đã chơi một trận đấu chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự và kiểm soát tốt khu vực giữa sân ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đoàn quân Miura quyết định tăng tốc, dồn ép Kyrgyzstan về phần sân nhà.



Olympic Việt Nam giành ngôi đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối

Trước sức ép của Olympic Việt Nam, hàng thủ đối phương đã mắc sai lầm và hậu vệ Kyrgyzstan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Minh Tuấn bước lên thực hiện thành công quả 11m và Olympic Việt Nam đã thi đấu kiên cường để bảo toàn thắng lợi 1-0 chung cuộc.

Giành chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan, Olympic Việt Nam giành ngôi đầu bảng H với 6 điểm/2 trận và sẽ gặp Olympic Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) ở vòng 1/8. Đây là thành công ngoài mong đợi của đoàn quân HLV Miura ở môn bóng đá nam Asiad 17.



Olympic Việt Nam đã thi đấu đầy hứng khởi

Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ở đầu hiệp 2

Minh Tuấn thực hiện thành công quả 11m mở tỷ số cho Olympic Việt Nam

Với tâm lý quyết thắng, HLV Miura đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Quách Tân được sử dụng thay cho Huy Toàn (chấn thương) để sát cánh cùng Ngọc Thắng, Huy Hùng, Hoàng Thịnh ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Mạc Hồng Quân-Minh Tuấn.Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Olympic Việt Nam đã lùi đội hình khá sâu để đối phương có phần áp đảo về thế trận. Ngay phút thứ 4, Kairat có pha tạt bóng bên cánh phải khá nguy hiểm nhưng hậu vệ Ngọc Hải đã kịp thời lao ra phá bóng.Đoàn quân HLV Miura ngay lập tức có câu trả lời, nhưng cú sút phạt của Minh Tuấn đã bị thủ môn Valerii xuất sắc cứu thua. Olympic Kyrgyzstan chơi khá rắn ở giữa sân, khiến chúng ta không tạo được những tình huống phối hợp có nét.Sau đó, Azamat đánh đầu khá nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Bửu Ngọc đã xuất sắc cản phá. Sau những phút đầu bị ngợp, Olympic Việt Nam lấy lại thế trận và kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ Huy Hùng-Hoàng Thịnh.Phút 22, Hồng Quân bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc. Ba phút sau từ sai lầm của hậu vệ Marat, Quách Tân có cơ hội băng xuống khá trống trải, nhưng cú sút của tiền vệ này không đủ khó để đánh bại thủ môn Valerii.Olympic Việt Nam duy trì thế trận chậm rãi và bảo đảm an toàn bên phần sân nhà. Các pha phản công của đoàn quân HLV Miura khá nguy hiểm, phút 33 Hồng Quân đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Huy Hùng tung cú đá căng đưa bóng đi vọt xà ngang.Hàng thủ Olympic Việt Nam có một phen thót tim khi Valerii Kichin tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 45. Bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Miura tăng tốc và phút 47, Vũ Minh Tuấn tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Valerii phải vất vả cứu thua.Hai phút sau, Vũ Minh Tuấn có pha đi bóng tuyệt vời bên cánh phải, rồi căng ngang tuyệt đẹp để Hồng Quân đá bồi nhưng thủ môn Valerii đã cản phá tuyệt vời. Các cầu thủ áo đỏ đang chơi hưng phấn và liên tiếp tạo ra các cơ hội.Đến phút 57, Quách Tân đi bóng qua ba hậu vệ Kyrgyzstan bên cánh trái, tiếc là cú đá của anh quá hiền để thủ môn Valerii bắt gọn. Trong thế trận bế tắc, HLV Miura tung Phi Sơn vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.Sức ép liên tục của Olympic Việt Nam đã được cụ thể hóa ở phút 62, khi Minh Tuấn tạt bóng và hậu vệ Baimatov để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho Olympic Việt Nam được hưởng quả 11m trong sự phản ứng của các cầu thủ Kyrgyzstan.Vũ Minh Tuấn bước lên và cầu thủ Than Quảng Ninh bình tĩnh hạ Valerii, mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam. Đến phút 68, Aziz đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Evegenii đá nối nhanh, rất may là bóng đi vọt xà ngang.10 phút sau, Kudaiberdiev chuyền dài chính xác cho Kairat băng xuống trong vòng cấm, nhưng sự lăn xả của Hoàng Lâm đã giải nguy cho khung thành Bửu Ngọc. Phút 80, Hồng Quân nhả bóng lại cho Hoàng Thịnh tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc là bóng đi vọt xà.Đến phút 83, Evgenni đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, rất may cho Olympic Việt Nam là Kairat lại đá ra ngoài khi trước mặt chỉ còn là gôn trống. Những phút còn lại của trận đấu, đoàn quân HLV Miura đã phòng ngự kiên cường và bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc trước Kyrgyzstan.

Olympic Việt Nam: Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Ngọc Hải, Minh Tùng; Ngọc Thắng, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Quách Tân (Phi Sơn 60'); Hồng Quân, Minh Tuấn (Hữu Khôi 86').

Olympic Kyrgyzstan: Kashuba Valerii; Kichin Valerii, Baimatov Azamat, Adzhiniiazov Marat, Umarov Akramzhon; Esenkul Uulu Cholponbek, Sydykov Aziz, Kudaiberdiev Mirbek, Akhmedov Murolimzhon; Zhyrgalbek Uulu Kairat; Doroginskii Evgenii.

Theo Kim Anh (Dân Trí)