Hạ Hồng Kông 5-0, nữ Việt Nam vào tứ kết gặp Thái Lan

Đúng như dự đoán tuyển nữ Việt Nam có trận thắng khá dễ dàng trước đối thủ Hồng Kông để cùng Triều Tiên ở bảng C vào tứ kết môn bóng đá nữ Á vận hội (ASIAD) 2014.

Tuyển nữ Hồng Kông được đánh giá yếu hơn nhiều so với Việt Nam. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng loại Cúp Bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2014 vào tháng 5-2013, khi đó các cô gái của chúng ta đã thắng đậm đối thủ 4-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất của FIFA, Hồng Kông hạng 68, trong khi Việt Nam hạng 34 thế giới. Sự chênh lệch đẳng cấp đã thể hiện ngay từ phút đầu nhập cuộc, Việt Nam chỉ mất 3 phút để có bàn thắng mở tỉ nhờ công của cầu thủ đội bạn. Do sức ép rất lớn từ các học trò HLV Mai Đức Chung tạo ra, ngay pha tấn công đầu tiên, hậu vệ Wong So-han của Hồng Kông trong một pha cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà.

Thế trận tiếp tục diễn ra một chiều với ưu thế thuộc về nữ Việt Nam, 2 bàn thắng tiếp theo đều xuất phát từ những pha phạm lỗi của các hậu vệ Hồng Kông trong vòng cấm địa buộc trọng tài phải thổi phạt đền. Tuyết Dung và Nguyễn Thị Xuyến là 2 cầu thủ đá phạt thành công ở phút 33 và 45 giúp Việt Nam tạm dẫn 3-0 trong hiệp 1.

Minh Nguyệt góp một bàn cho Việt Nam

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi và Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Minh Nguyệt (phút 68) và cầu thủ vào thay người Nguyễn Hải Yến (phút 88).

Ở trận tứ kết diễn ra vào ngày 26-9, nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Thái Lan (đội nhì bảng A).

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kiều Trinh; Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt, Thùy Trang.

Hồng Kông: Leung Wai Nga, Ng Po Lam Paulie, Chu Ling Ling, Chan Wing See, Lau Mung Ling, Wong Shik Fan, Lau Yun Yi, Sin Chung Yee, He Yong, Wong So Han, Cheung Wai Ki.