Hạ màn giải hạng nhất 2010: Tiền Giang rời cuộc chơi

Thật không thể tin nổi Đồng Nai lại lách qua khe cửa hẹp để giành quyền trụ hạng trong khi trước lượt đấu này, Tiền Giang xếp trên đối thủ với cách biệt 3 điểm.

Năm năm trước, HLV Trần Bình Sự đến Đồng Nai với nhiệm vụ đưa đội bóng miền Đông Nam Bộ lên chơi giải hạng nhất. Và năm năm sau, HLV người Hải Phòng này một lần nữa được mời về tiếp quản vị trí thuyền trưởng từ người tiền nhiệm Nguyễn Văn Dũng để giúp Đồng Nai giành quyền trụ lại hạng nhất.

Chiều qua, tiếp Tiền Giang sân nhà, vận may đã mỉm cười với ông Sự bởi chỉ cần thắng hai bàn cách biệt, Đồng Nai sẽ chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là cùng lúc TP.HCM và Viettel phải đồng loạt vượt qua Bình Định và Huda Huế trên sân nhà thỉ chiếc vé rớt hạng sẽ được trao cho Tiền Giang.

Vé rớt hạng sẽ giúp bóng đá Tiền Giang làm lại sau hàng loạt scandal tai tiếng. Ảnh: xuân huy

Điều tưởng chừng như không tưởng ấy đã trở thành hiện thực trước sự tiếc nuối của Tiền Giang. Trên sân Đồng Nai, Ngọc Quang và Xuân Thành lần lượt lập công ấn định trận thắng 2-0 (trước đó phút 19, Stephen hỏng ăn 11 m) trong khi cùng thời điểm, TP.HCM lội ngược dòng đánh bại Bình Định 2-1 và tại thủ đô, Viettel nhấn chìm Huda Huế đã hết mục tiêu với tỉ số cách biệt 4-1.

Với 3 điểm đáng giá bạc tỉ này, Đồng Nai được 26, bằng điểm với Tiền Giang nhưng đội quân của Trần Bình Sự đã chính thức giành quyền trụ hạng khi xét chỉ số phụ ở lượt đi, Đồng Nai chỉ thua Tiền Giang cách biệt đúng một bàn.

Trên đầu bảng tổng sắp, cuộc chiến tương tàn giành suất play-off cũng diễn ra hết sức kịch tính giữa Than Quảng Ninh, Bình Định, An Giang và Quảng Nam.

Cặp đấu gây nhiều chú ý nhất là An Giang tiếp Than Quảng Ninh tại Long Xuyên. Sau lần thua play-off năm 2007, khán giả An Giang mới sống lại cảm giác đội bóng con cưng có cơ hội lên chuyên nếu đả bại được Than. Tuy được chơi sân nhà nhưng An Giang đã không thể vượt qua lời nguyền 13 năm mòn mỏi chờ thăng hạng khi để thủng lưới hai bàn không gỡ. Trận thua đầy tiếc nuối mà theo nhận định của HLV Nhan Thiện Nhân, các cầu thủ trẻ An Giang còn non kinh nghiệm so với đối thủ.

Kết quả Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm khiến trận Quảng Nam - Cần Thơ không còn ý nghĩa và chủ sân thua chung cuộc 1-2. Với kết quả này, Than Quảng Ninh 43 điểm, giành suất play-off, Bình Định xếp thứ ba và An Giang cán đích thứ tư tổng sắp.

Tại đất thủ, Hà Nội ACB nhận cúp vô địch sau trận hòa vui cả làng TDC Bình Dương 2-2.

MINH QUANG