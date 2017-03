“Hạ nhục” Schweini, hai tờ báo Anh bị cấm cửa tới Đức

Trong trận M.U cầm hòa Bayern Munich (1-1) tại tứ kết lượt đi Champions League trên sân Old Trafford, Bastian Schweinsteiger là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho Hùm xám nhưng tiền vệ người Đức cũng phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Rooney ở cuối trận.

Schweinsteiger bị gọi là Con lợn bẩn thỉu trên The Mirror

Sau trận đấu, hai tờ báo lá cải hàng đầu nước Anh là The Sun và The Mirror đã giật tít và có những bài viết mang tính xúc phạm nặng nề đối với thủ lĩnh Hùm xám. Tờ The Mirror giật tít “You dirty Schwein” (Con lợn bẩn thỉu Schweinsteiger). Trong khi tờ The Sun thì chạy dòng chữ lớn “You Schwein!” (Con lợn Schweinsteiger) trên trang nhất.

Đây là một cách chơi chữ của hai tờ báo Anh, bởi trong tiếng Đức từ “Schwein” có nghĩa là “con lợn”. Phía Bayern Munich tỏ ra vô cùng tức giận và cho rằng những bài viết trên mang tính xúc phạm cá nhân và phân biệt đối xử. Chính vì thế, Hùm xám đã quyết định không cấp thẻ hành nghề cho phóng viên của The Sun và The Mirror này trong trận tứ kết lượt về giữa Bayern và Man Utd trên sân Allianz Arena vào đêm 10/4 tới đây.

The Sun "hạ nhục" thủ lĩnh Hùm xám

Trong cuộc tái đấu với Quỷ đỏ, Hùm xám cũng sẽ phải đóng cửa một phần sân Allianz Arena do án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Ở trận lượt về vòng knock-out Champions League với Arsenal, các CĐV Hùm xám đã giăng biểu ngữ chế giễu tiền vệ người Đức, Mesut Ozil là đồng tính (Gay Gunner). Ngoài án phạt trên, ban tổ chức sân Allianz Arena còn bị phạt 10.000 euro do để người hâm mộ đội nhà có hành vi nhạo báng cầu thủ đối phương.