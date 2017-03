Hà Nội T&T - B. Bình Dương: Nhà giàu đói điểm

Những đứa trẻ nhà bầu Đức không còn là hiện tượng Năm ngoái, HA Gia Lai với nòng cốt là lứa cầu thủ của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG đi đến đâu là cháy vé đến đấy. Chiều nay, HA Gia Lai làm khách Hải Phòng (VTC3 trực tiếp 17 giờ) nếu có thu hút khán giả đông đảo thì nhờ cách chơi của chủ sân Lạch Tray đang làm giới hâm mộ hứng thú. Họ duy nhất toàn thắng bốn trận để dẫn đầu bảng một cách thuyết phục với hiện tượng của tướng trẻ Trương Việt Hoàng. Thêm một cơ hội tốt cho Hải Phòng gia tăng khoảng cách khi chỉ tiếp một HA Gia Lai non trẻ đã khuyết nhiều trụ cột, lại còn thiếu nhiều kỹ năng ở sân chơi lớn. Các trận đấu khác: SL Nghệ An - Sài Gòn FC (BĐTV trực tiếp 16 giờ); QNK Quảng Nam - Thanh Hóa (VPF trực tiếp 16 giờ 30); Sanna Khánh Hòa - Long An (VPF trực tiếp 17 giờ); SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh (VPF trực tiếp 17 giờ); Cần Thơ - Đồng Tháp (VPF trực tiếp 17 giờ).