Hà Nội T&T - Hải Phòng (2-1): Hải Phòng đứt mạch bất bại

Trọng tài giết đội bóng! Sân Thanh Hóa chiều qua đúng là trọng tài đã giết những nỗ lực của SL Nghệ An bởi quả 11 m tưởng tượng cho chủ nhà. Điều này ứng với thông tin từ nhiều đội than phiền rằng Thanh Hóa luôn được ưu ái bởi trọng tài qua việc họ “đánh hơi” nhà tài trợ FLC cũng là ông chủ của đội bóng tài trợ rất đậm cho VFF và cho giải. Ngược lại, sân Cẩm Phả phía đội Sài Gòn than phiền trọng tài Thư phạt quả 11 m sai để họ nhận bàn thua duy nhất. Tuy nhiên, tình huống trọng tài Thư phạt lại hoàn toàn đúng vì lỗi trung vệ Sài Gòn tấn công cầu thủ Than Quảng Ninh ngay trong khu 16,50 m. NN + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (20 điểm); 2. Thanh Hóa (16 điểm); 3. B. Bình Dương (15 điểm); 4. Sài Gòn (14 điểm); 5. SHB Đà Nẵng (14 điểm); 6. Than Quảng Ninh (13 điểm); 7. Hà Nội T&T (13 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (3 điểm); 9. Cần Thơ (12 điểm); 10. QNK Quảng Nam (10 điểm); 11. SL Nghệ An (10 điểm); 12. HA Gia Lai (8 điểm); 13. Long An (8 điểm); 14. Đồng Tháp (3 điểm).