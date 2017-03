Hà Nội T&T lần 3 vô địch V-League

Gaston Merlo lên ngôi vua phá lưới V-League Tiền đạo của SHB Đà Nẵng ghi ba bàn trên sân Cao Lãnh đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2016. Cầu thủ Merlo lập kỷ lục ghi bàn trong chín trận đấu liên tiếp và xô ngã thành tích cũ tám trận trong năm 2014 của Hoàng Vũ Samson. Với 24 bàn thắng, Merlo cũng bỏ xa chính đối thủ Samson xếp nhì danh sách dội bom có 15 bàn. Gala trao giải cho các đội bóng có huy chương V-League, đội đoạt giải phong cách và các danh hiệu cá nhân, hội cổ động viên xuất sắc,… sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 1-10. • Bảng xếp hạng chung cuộc: 1. Hà Nội T&T (50 điểm); 2. Hải Phòng (50 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (49 điểm); 4. Than Quảng Ninh (44 điểm); 5. Thanh Hóa (42 điểm); 6. QNK Quảng Nam (42 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (36 điểm); 8. Sài Gòn (36 điểm); 9. B. Bình Dương (34 điểm); 10. Cần Thơ (34 điểm); 11. SL Nghệ An (34 điểm); 12. HA Gia Lai (30 điểm); 13. Long An (19 điểm); 14. Đồng Tháp (8 điểm). TT