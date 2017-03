“Hà Nội T&T sẽ vô địch vì thế thời nó... thế!”

Trước trận đấu cuối vào ngày 18-9, có bốn đội Hà Nội T&T và Hải Phòng cùng 47 điểm, SHB Đà Nẵng 46 điểm và Than Quảng Ninh 44 điểm đều có cửa vô địch. Ban tổ chức giải đã đặt sẵn bốn chiếc cúp để ở bốn sân khác nhau với hy vọng có bất ngờ vào giờ chót.



Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định thế thời đưa Hà Nội T&T vô địch dù lý thuyết có đến bốn đội còn khả năng. Ảnh: XUÂN HUY

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội khách Thanh Hóa ở lượt đấu cuối nhưng vẫn vô địch vì thế thời… nó thế.

Ông Xương phân tích: “Theo tôi, Than Quảng Ninh bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Chút tiếc nuối cho họ gặp vào cuối mùa có đến bảy trận bất bại (năm thắng) nhưng rồi hai cú hụt chân giây cuối trước Thanh Hóa (hòa 2-2) và thua Hà Nội T&T 0-1 ngay trên sân nhà đã khiến họ mất trắng. Cửa đăng quang cho Than Quảng Ninh là không có, không phải vì chơi trên sân Sanna Khánh Hòa, mà bởi họ phụ thuộc quá lớn vào sự sẩy chân của ba đội xếp trên.

SHB Đà Nẵng thì chưa đá với Đồng Tháp cũng biết là thắng, khi đối thủ đã buông súng từ rất lâu rồi. Cũng giống như Than Quảng Ninh, thầy trò Lê Huỳnh Đức vừa đá vừa mong Hà Nội T&T và Hải Phòng gặp sai sót mới có cửa vô địch thì không thể. Hạng ba cũng là một món quà cho những nỗ lực không mệt mỏi của SHB Đà Nẵng.

Còn lại hai ứng viên nặng ký nhất đều chơi trên sân nhà thì đương nhiên động lực của họ cao hơn rất nhiều các đối thủ khác.

Cá nhân tôi thấy rất rõ chức vô địch V-League 2016 không thể thoát khỏi tay Hà Nội T&T. Chủ sân Hàng Đẫy có thể gặp bất lợi do vắng Thành Lương, Văn Quyết (thẻ phạt) hay Hoàng Vũ Samson, Lloris (chấn thương) nhưng cái chính là Thanh Hóa sẽ không căng sức ra chơi để làm gì.

Thứ nhất, Thanh Hóa không còn khả năng vào tốp có huy chương. Tiếp đến, họ từng đặt tham vọng rất cao từ đầu mùa nhưng đến thời điểm HLV Lê Thụy Hải chia tay đã thấy sự không đồng lòng của cầu thủ Thanh Hóa. Hãy nhìn đội hình này vài trận gần đây “Tây” đá chứ “ta” cẩu thả lắm. Ngay ở trận hòa Than Quảng Ninh, cầu thủ nội Thanh Hóa còn bị hai thẻ đỏ và có bàn cuối do thủ môn Tuấn Linh “tự sát” mà thôi.

Có thể lãnh đạo đội Thanh Hóa vẫn mong muốn đội nhà đá hết mình vì danh dự nhưng rất khó, bởi họ không thể đá thay cầu thủ. Chính vì thế, Hà Nội T&T dù vắng nhiều trụ cột sẽ gặp khó khăn hơn nhưng họ vẫn thắng thôi.

Riêng với Hải Phòng vẫn có thể so sánh bàn thắng bại với Hà Nội T&T nếu cả hai cùng thắng. Vấn đề là chủ sân Lạch Tray sẽ thắng SL Nghệ An bao nhiêu bàn? Hải Phòng còn kém Hà Nội T&T ba bàn thắng nên giả sử Hà Nội T&T ghi một bàn thì họ phải ghi năm bàn vào lưới SL Nghệ An mới trội hơn chỉ số phụ.

Tôi nghĩ Hải Phòng sẽ thắng nhưng với tỉ số không quá cao. Đơn giản SL Nghệ An có chủ bại cũng không thể để mất mặt và… “lộ” quá.

Giới chuyên môn có nhìn nhận Hà Nội T&T vô địch mà không quá thuyết phục. Họ không có những chiến thắng ấn tượng kiểu của B. Bình Dương hay của chính họ trong hai lần đăng quang trước đây. Hành trình của Hà Nội T&T cũng gập ghềnh với bất ổn nội bộ hồi đầu mùa giải khiến họ phải thay tướng đã dẫn đến nhiều thiệt thòi ở cuối mùa.