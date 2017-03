Hà Nội T&T và SL Nghệ An lại bị phơi áo

Hai trận đấu muộn vòng 2 V-League, tân binh Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chơi trên sân khách Đồng Tháp (VPF trực tiếp 16 giờ 30) sau trận ra quân thua sốc HA Gia Lai 0-5 trên sân nhà. Thậm chí, thầy trò Nguyễn Đức Thắng còn bị liệt vào nhóm ứng viên… rớt hạng nặng ký nhất bởi sự non trẻ của cả thầy lẫn trò. Thông thường, các đội bóng luôn có tâm lý thoải mái khi đối diện đội kèo dưới và buộc phải “đè ra mà đá” để tích lũy điểm số. Đồng Tháp cũng không là ngoại lệ và việc chủ sân Cao Lãnh dốc hết sức mình bỏ túi 3 điểm không có gì bất ngờ. Những đội có tham vọng vô địch thường tìm đến HLV Lê Thụy Hải mà năm nay là đội Thanh Hóa. Ông Hải là người trong số ít HLV hiện nay rõ ràng việc phải nắm toàn bộ chuyên môn đồng thời cũng là người tạo được niềm tin và sự nể nang từ cầu thủ. Trận còn lại, Hải Phòng sẽ tiếp Long An (BĐTV trực tiếp 17 giờ) sau cơn hưng phấn đè bẹp SL Nghệ An 2-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, Long An cũng không phải dạng vừa và không dễ bị bắt nạt với kiểu đá phòng ngự phản công sắc sảo. Nếu không thể ghi bàn vào lưới của Long An ngay trong hiệp 1, Hải Phòng có thể bị trả giá vì đòn hồi mã thương lợi hại của đối thủ. TT