Hà Nội T&T vô địch sớm: Chi đậm, thu cũng đậm

Kết quả và xếp hạng sau vòng 25 V-League Hôm qua, kết quả các trận đấu ở vòng 25 khá bất ngờ với những cơn mưa gôn bàn thắng và cả những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Chức vô địch đã có chủ, hai đội xếp cuối đã xác định nhưng nhóm giữa và đặc biệt là vị trí thứ nhì sau Hà Nội T&T vẫn còn là cuộc tranh chấp thú vị với một chùm đeo đuổi nhau. Kết quả: Thanh Hóa - Đà Nẵng: 2-4; Bình Dương - Đồng Tháp: 2-4; Đồng Tâm Long An - Hòa Phát Hà Nội: 4-1; SL Nghệ An - HA Gia Lai: 1-2; XM Hải Phòng - Nam Định: 2-0; Khánh Hòa - Vissai Ninh Bình: 2-0; Hà Nội T&T - NaviBank Sài Gòn: 0-0. Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (46); 2. Hải Phòng (42); 3. Khánh Hòa (42); 4. Đồng Tháp (41); 5. Đồng Tâm Long An (40); 6. Đà Nẵng (37); 7. Hoàng Anh Gia Lai (36); 8. Bình Dương (37); 9. SL Nghệ An (36); 10. Hòa Phát Hà Nội (35); 11. Ninh Bình (33); 12. Thanh Hóa (31); 13. NaviBank Sài Gòn (20); 14. Nam Định (12). NH