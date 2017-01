Không ngoài dự đoán, trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã bị nhà vô địch V- League- Hà Nội đánh bại 3-1.

Trong khi đó tại sân Long An, cựu vô địch V- League vẫn chưa thể phá dớp đánh bại được SL Nghệ An trên sân nhà trong lịch sử V- League. Chiều nay các học trò của Ngô Quang Sang của Long An lại thua SL Nghệ An 1-2. Đây là chiến thắng đầu tiên ở V- League 2017 của SL Nghệ An.

Trên sân Bình Dương, chính Trung Tín là “tội đồ” của chủ nhà. Chủ sân Bình Dương rất thuận lợi khi có hai bàn thắng đều do công đội trưởng Anh Đức ghi trong hiệp 1 (phút 28 và 33).

Thế nhưng bổng dưng phút 35 trong một pha bóng chẳng có gì nguy hiểm khi tranh chấp bóng giữa sân, Trung Tín đã vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Quốc Phương để dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Với một HLV “cáo già” như Petrovic, ông đã lệnh cho học trò gia tăng sức ép. Và đúng thế, FLC Thanh Hóa “đè ngửa” chủ nhà B. Bình Dương trong hầu hết thời gian hiệp hai.

Rồi lần lượt Tiến Thành và Tuấn Anh có bàn rút ngắn và bàn san bằng 2-2 vào các phút 67 và 80 cho Thanh Hóa. Rất may là B.Bình Dương không thua. Nhưng đánh mất một chiến thắng quý giá trước đội mạnh FLC Thanh Hóa thì các học trò HLV Trần Bình Sự nên trách mình mà thôi.



CLB TP.HCM (đỏ) bị "phơi áo" ngay trên sân nhà Thống Nhất trước Hà Nội

Vòng thứ tư V- League cũng ghi nhận “đám trẻ” bầu Đức có điểm đầu tiên V- League khi trên sân nhà họ hòa Sài Gòn FC 1-1. Bàn thắng phía chủ nhà HA Gia Lai do công cầu thủ Nhật Ideguchi.

Trên sân nhà Sanna Khánh Hòa cũng chia điểm với đội khách XSKT Cần Thơ với tỷ sô 2-2.



Hà Nội vui tất niên ngay tại sân Thống Nhất chiều nay

Trên sân nhà Hòa Xuân, sân mới của SHB Đà Nẵng…vẫn tiếp tục mang lại may mắn khi sân này qua hai trận đã chứng kiến chiến thắng thứ hai đội nhà. Nếu lần trước thắng HA Gia Lai 1-0, thì chiều nay thầy trò Lê Huỳnh Đức đánh bại Hải Phòng 2-0. Như vậy sân Hòa Xuân ấy còn “son” ở chỗ SHB Đà Nẵng chưa thủng lưới bàn nào.

Quang trọng hơn là cả hai bàn thắng đều do công tuyển thủ U-19 Hà Đức Chinh ghi (phút 13 và 87). Đức Chinh sắp bắt kịp và chỉ thua mỗi một bàn so với người đồng đội trong màu áo U-19 Quang Hải trong màu áo Hà Nội (3 bàn so với hai bàn) .



Hoàng Vũ Samson có cú đúp trên sân Thống Nhất.

Trên sân Thống Nhất, tân binh V- League của chủ tịch Lê Công Vinh đã quá lép vế trước nhà vô địch V-League Hà Nội. Thành Lương và Hoàng Vũ Samson đưa Hà Nội vượt lên dẫn 2-0 ở hiệp 1. Phút 70 thì Hoàng Phương rút ngắn 1-2 cho CLB TP.HCM, nhưng phút 81 thì Samson hoàn thành cú đúp cho mình và đóng đinh trận đấu 3-1 cho Hà Nội.

Ngày mai (23-1) CLB Hà Nội phải bay sang Hong Kong đá vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League gặp Kitchee. Nếu thắng Hà Nội sẽ vào vòng bảng giải đấu này. Hai năm qua Hà Nội đều bị loại ở các vòng sơ loại giải Champions League này.