Hai đại diện ĐBSCL tiếp tục chìm

Vòng đấu thứ tám cuối tuần này rơi vào những ngày lễ, hai đội lại đi đá sân khách - những nơi được xem là “đi dễ khó về”.

Đội chót bảng Đồng Tháp ra tận Cẩm Phả làm khách trước Than Quảng Ninh đang cố gắng lấy lại hình ảnh của mình. Còn Long An thì ra “chảo lửa” Vinh làm khách trước SL Nghệ An. Rõ ràng là điềm dữ đang cảnh báo hai đội chót bảng này.





Đồng Tháp đang mất dần quỹ điểm trên sân nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Cuối tuần qua khi Long An làm khách trước Sài Gòn, nhiều cầu thủ Long An đã không giữ được cái đầu lạnh nên dính bẫy các cầu thủ Sài Gòn giăng ra. Một trận đấu mà tân binh Sài Gòn giỏi chơi chiêu khích bác làm những cái đầu của học trò HLV Ngô Quang Sang nóng lên, trả đũa và thế là nhận thẻ rồi vỡ trận. Nhìn hình ảnh tuyển thủ Huỳnh Tấn Tài bị thẻ đỏ trực tiếp khi đánh nguội một cầu thủ Sài Gòn đã nói lên tất cả.

Thua đậm trên sân nhà trước Hà Nội T&T, thua tiếp trên sân Thống Nhất trước tân binh Sài Gòn trong thế ít người hơn, giờ đến sân Vinh rõ ràng khó có cửa cho Long An. Nhất là Long An đang rơi vào thiếu hụt khi thiếu tay săn bàn đẳng cấp, hàng phòng ngự mong manh, còn các cựu binh giàu kinh nghiệm thì phải dưỡng thương.

Tương tự thế, đội bóng trẻ Đồng Tháp ra Cẩm Phả đá với Than Quảng Ninh đã không cho thấy chút đường ra nào.

Đồng Tháp từng nổi tiếng với sân nhà Cao Lãnh nổi tiếng nắng nóng làm các đối thủ mất nước và mất lửa nhưng từ khi bị buộc phải có giàn đèn và đá muộn hơn thì quỹ điểm của Đồng Tháp mất rất nhiều. Nếu không cải thiện, hai đại diện của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long rất khó ngoi lên để tạm thoát khu vực đèn đỏ.