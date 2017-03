Hai đề cử cho danh hiệu FairPlay 2014

Qua xem xét, hội ý và tranh luận, HĐTĐ đã đưa ra các đề cử tính đến thời điểm tháng 8-2014 như sau:





U19 VN giành danh hiệu FairPlay 2014

HAI ĐỀ CỬ DANH HIỆU FAIR PLAY

1. HLV Phạm Công Lộc và tập thể đội TĐCS Đồng Tháp đã thi đấu rất ấn tượng với tinh thần fair play tại mùa giải hạng Nhất năm 2014. Ngoài việc đoạt chức vô địch, thầy trò HLV Phạm Công Lộc còn thể hiện lối chơi đẹp với tinh thần thi đấu cao thượng, là đội không nhận thẻ đỏ nào và ít bị thẻ vàng nhất giải (21 thẻ suốt toàn giải đấu).

Riêng HLV Phạm Công Lộc khi chính thức trở về dẫn dắt đội TĐCS Đồng Tháp, ông đã kêu gọi được nhiều cầu thủ đá thuê ở các địa phương trở về đầu quân cho đội nhà và gắn kết với nhau thành một tập thể tốt kéo được người hâm mộ Đồng Tháp trở lại sân nhờ lối chơi năng động và fair play của đội.

2. Ban điều hành Hội Cổ động viên VFS đã tạo được dấu ấn riêng trong việc quy tụ những người yêu bóng đá thực sự có tổ chức và kỷ luật thể hiện tình yêu bóng đá thực thụ qua việc cổ vũ, tạo hình ảnh đẹp trên các khán đài. “Làn sóng đỏ” với cách cổ vũ Fair Play và chuyên nghiệp ở Cúp Nutifood U.19 là bước khởi đầu của Hội Cổ động viên VFS.

Nếu trước đây các Hội Cổ động viên có khi là gánh nặng của những đội bóng khi sống bằng kinh phí của đội thì Hội Cổ động viên VFS hoàn toàn tự nguyện từ kinh phí mua, may áo; mua vé đến sân; may cờ… và không quản ngại thời gian tập luyện, tuân thủ những quy định của hội tao nên dấu ấn đẹp với bản sắc riêng so. Ngoài ra những giải đấu khác như Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á, giải Futsal giao hữu và Futsal châu Á, giải Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… hoặc đón các đội tuyển trở về Hội luôn tham gia cổ vũ vô tư và lịch sự.

Đến nay Ban điều hành Hội Cổ động viên VFS cũng đã nhận được nhiều lời mời của các địa phương trong việc phát triển và xây dựng, phát triển các Hội Cổ động viên địa phương với mô hình trên.

Ngoài ra, giải thưởng Fair Play 2014 cũng BIỂU DƯƠNG tập thể có hành động động Fair Play tạo ảnh hưởng tốt đến bóng đá phong trào đó là đội bóng đá Futsal Công ty Hòa Bình. Đây là đội đã đoạt chức vô địch thế giới cúp Standard Chartered 2014 trên sân Anfield – Liverpool – Anh vào ngày 13-5-2014. Tuy chỉ là giải đấu dành cho các đội phong trào và được tuyển chọn từ 1368 đội bóng trên 20 quốc gia đến từ ba châu lục (châu Âu, châu Á và châu Phi) nhưng thành tích của đội đã tạo ra tiếng vang và ảnh hưởng lớn từ một đơn vị có đội bóng phong trào đại diện Việt Nam thi đấu sôi nổi và nghiêm túc đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế.





3 đề cử đoạt giải nhất, nhì, ba Fairplay 2013. Ảnh: XUÂN HUY

PHÊ PHÁN NHỮNG HÀNH VI PHẢN THỂ THAO

Cũng trong cuộc làm việc trên, HĐTĐ đã nhất trí phê phán những hành vi phản thể thao và thiếu tinh thần Fair Play sau:

1. Hành vi vào bóng thô bạo làm gãy chân cầu thủ Anh Hùng (HV An Giang) của trung vệ đội SL Nghệ An Trần Đình Đồng.

2. Hành vi xấu xí của các cầu thủ Hải Phòng và Hà Nội T&T trong trận lượt về Hải Phòng – Hà Nội T&T tại vòng 17 V-League. Khởi điểm từ pha khiêu khích của hậu vệ Văn Nam (Hải Phòng) và tiếp đến là cú bỏ bóng đánh trả của tiền đạo Samson (Hà Nội T&T) rồi tiếp theo là màn hội đồng của cầu thủ Hải Phòng trong đó tham gia tích cực nhất là Đồng Đức Thắng.

3. Hành vi xấu xí của HLV đội U-15 Kiên Giang - Võ Quốc Ninh đã chỉ đạo các cầu thủ trẻ của mình thi đấu bạo lựa và đừng sợ trọng tài, hay sợ phạt thẻ. Kết quả là học trò HLV Võ Quốc Ninh sau khi được “bật đèn xanh” đã đá láo, đá bạo lực gây ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục cầu thủ trẻ.

Cùng song hành với Ban tổ chức có nhà tài trợ chính là Công ty Mỹ phẩm Vĩnh Tân và các nhà tài trợ khác gồm: Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF), Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, Công ty TNHH Tư vấn D.P. Đài truyền hình TP.HCM (HTV) là đơn vị bảo trợ thông tin của Giải “Fair Play 2014”.

BAN TỔ CHỨC GIẢI FAIR PLAY 2014