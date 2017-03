Hài hước: Mourinho lén lút vào sân đốn ngã cầu thủ

Đêm qua, tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho đã tham dự một trận đấu từ thiện (Soccer Aid 2014) trong vai trò HLV các ngôi sao thế giới, đối đầu với “ĐT Anh” của HLV Sam Allardyce. Do đây chỉ là trận đấu từ thiện nên không khí diễn ra rất thoải mái. Chẳng bởi thế mà người đặc biệt đã khiến hàng ngàn CĐV có mặt tại Nhà hát cười vỡ bụng với pha bóng “có một không hai”.



Mourinho bất ngờ vào sân tranh bóng từ phía sau

Chẳng là do muốn chọc tức ngôi sao nhạc pop người Anh, Olly Murs, chiến lược gia người Bồ đã lén lút lao vào sân tranh bóng từ phía sau với cầu thủ đang khoác áo ĐT Anh. Do quá bất ngờ, Olly Murs đã ngã bổ nhào trong tiếng cười đùa từ khán đài Old Trafford.

Ngay sau pha tranh bóng hài hước này, Jose Mourinho đã vội vã rút khỏi sân và lao lên khán đài với nụ cười bí hiểm. Còn Olly Murs thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau trận đấu này, Jose Mourinho có thể mỉm cười bởi cú hat-trick của Clarence Seedorf đã giúp đội bóng của ông đánh bại ĐT Anh với tỉ số 4-2.

Tuy là 1 trận giao hữu từ thiện nhằm quyên tiền cho quỹ UNICEF nhưng đêm diễn tại Old Trafford vẫn xảy ra những sự cố không đáng có. Trong đó, đáng kể nhất là tình huống xung đột giữa BTV truyền hình BBC và cựu danh thủ Hà Lan, Edgar Davids. Chẳng là Davids đã có một cú tắc bóng quá mức cần thiết khiến cầu thủ bất đắc dĩ người Anh không thể bình tĩnh. Rất may là vụ xô xát này đã sớm được dập tắt

Đêm qua, đội hình của Mourinho ngoài Clarence Seedorf và Edgar Davids còn khá nhiều tên tuổi đáng chú ý khác như Jaap Stam, Alessandro Del Piero. Trong khi đó, ĐT Anh của HLV Sam Allardyce cũng có David Seaman, Matt Le Tissier và Teddy Sheringham.

Theo Hải Nam (Bongdaso)