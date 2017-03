Hải Phòng... chìm tại bến

Tốp cuối yên vị Ba đội đứng áp chót bảng đều thua dẫn đến cục diện nhóm đèn đỏ không đổi. Đau nhất là HA Gia Lai trên sân nhà lại bị QNK Quảng Nam đánh bại hai bàn không gỡ. Trong khi đó, Long An thất thủ 1-2 trên sân của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T thắng nhẹ SL Nghệ An 1-0. Đương kim vô địch B. Bình Dương may mắn cầm hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa. • Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (34 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (31 điểm); 3. Thanh Hóa (30 điểm); 4. Hà Nội T&T (29 điểm);

5. QNK Quảng Nam (29 điểm); 6. Than Quảng Ninh (29 điểm); 7. Sài Gòn (27 điểm); 8. Cần Thơ (25 điểm); 9. B. Bình Dương (24 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (23 điểm); 11. SL Nghệ An (18 điểm); 12. HA Gia Lai (15 điểm); 13. Long An (12 điểm); 14. Đồng Tháp (6 điểm).