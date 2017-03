Hải Phòng - Hà Nội T&T (2-3): Ẩu đả trên sân Lạch Tray

B. Bình Dương lỡ bước Chuỗi bảy trận toàn thắng của thầy trò Lê Thụy Hải bị chặn đứng trên sân Cẩm Phả khi bị chủ nhà Quảng Ninh qua mặt 2-1. Ở thế yếu hơn về lực nhưng Quảng Ninh vẫn chơi rất tưng bừng nhờ dàn cổ động viên máu lửa hơn 10 ngàn người tiếp sức. Chủ nhà ghi hai bàn trước do công Vũ Minh Tuấn và Uche cho đến gần cuối trận, tân binh Tấn Tài mới gỡ 1-2 cho B. Bình Dương. Thắng to nhất ở vòng 17 là đội khách SL Nghệ An ba lần sút thủng lưới Quảng Nam, trong khi đội cuối bảng An Giang qua mặt chủ nhà Đồng Nai 1-0 với cái giá phải trả là chiếc thẻ đỏ của Mạc Hồng Quân. Trọng tài Nhật sẽ cầm còi các trận đua tốp ba Sau vòng đấu này, Hà Nội T&T vẫn giữ vững ngôi đầu, hơn hai đội xếp sau Thanh Hóa, B. Bình Dương 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa thi đấu. Cuộc đua lên ngôi vô địch gần như chỉ còn lại ba đối thủ này khi họ đang giữ một khoảng cách an toàn so với nhóm sau. Để tạo sự công tâm hơn trên đường về đích, VPF đã mời các trọng tài Nhật điều khiển những trận đối đầu giữa các đội tốp ba. + Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (32 điểm); 2. B. Bình Dương (29 điểm); 3. Thanh Hóa (29 điểm); 4. SHB Đà Nẵng (20 điểm); 5. SL Nghệ An (20 điểm); 6. Quảng Ninh (20 điểm); 7. Đồng Nai (18 điểm); 8. HA Gia Lai (18 điểm); 9. QNK Quảng Nam (16 điểm); 9. Hải Phòng (16 điểm); 10. ĐT Long An (13 điểm); 11. An Giang (8 điểm).