Hải Phòng - Hà Nội T&T: Hết cãi ‘vua ngoại’

B. Bình Dương sa sút vì cầu thủ vô trách nhiệm? HLV Nguyễn Thanh Sơn của nhà vô địch B. Bình Dương sau trận thua ngược đau đớn Hải Phòng 1-3 trên sân nhà đã nói thẳng một số học trò của mình thi đấu vô trách nhiệm. Chiều nay, họ sẽ làm khách tại Pleiku gặp HA Gia Lai (BTV2 trực tiếp 17 giờ). Chủ sân Pleiku non nớt kinh nghiệm nhưng vẫn có thể tận dụng sự mệt mỏi của B. Bình Dương để lấy điểm cho cuộc chiến trụ hạng cam go. Các trận đấu khác: Đồng Tháp - Long An (16 giờ 30); SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 17 giờ); Cần Thơ - Sanna Khánh Hòa (VPF trực tiếp 17 giờ); SL Nghệ An - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 17 giờ 30). • Trận đấu sớm vòng 20 giữa Sài Gòn và Than Quang Ninh kết thúc hòa 0-0.