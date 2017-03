Hải Phòng vô địch lượt đi

Sài Gòn cầm chân B. Bình Dương Ở thế yếu hơn lại chơi trên sân khách B. Bình Dương, thế mà Sài Gòn vẫn xuất sắc có bàn thắng trước do Ngọc Duy ghi ở phút 64. Bốn phút sau, Anh Đức gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Riêng với đội khách Sài Gòn thì trận hòa trước nhà đương kim vô địch là một thành công. Các trận đấu khác: Hà Nội T&T - QNK Quảng Nam 3-0; Than Quảng Ninh - Cần Thơ 3-1; Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai 4-1; Long An - SHB Đà Nẵng 1-3. + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (28 điểm); 2. B. Bình Dương (19 điểm); 3. Thanh Hóa (19 điểm); 4. Sài Gòn (18 điểm); 5. SHB Đà Nẵng (18 điểm); 6. Than Quảng Ninh (17 điểm); 7. Hà Nội T&T (16 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (16 điểm); 9. Cần Thơ (15 điểm); 10. QNK Quảng Nam (15 điểm); 11. SL Nghệ An (14 điểm); 12. HA Gia Lai (11 điểm); 13. Long An (8 điểm); 14. Đồng Tháp (3 điểm).