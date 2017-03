Hàn Quốc và Australia bất phân thắng bại

Ở lượt trận mở màn, Hàn Quốc không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm khi hạ Bahrain 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Ja Cheol Koo. Trong khi đó, Australia còn thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đánh bại Ấn Độ đến 4-0, trong đó tiền đạo lừng danh Tim Cahill còn lập một cú đúp.









Theo Kim Anh (Dân trí)



Đều khởi đầu thuận lợi ở lượt đầu, Hàn Quốc và Australia gần như không có đối thủ cạnh tranh tấm vé có mặt tại tứ kết ở bảng C. Do vậy, cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu châu Á mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng nhằm tránh đối thủ xương ở vòng knock-out tới. Kinh nghiệm chinh chiến ở Asian Cup giúp Hàn Quốc chơi lấn lướt hơn ở những phút đầu và họ có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Ja-Cheol Koo.Đây là bàn thắng thứ 3 của Ja Cheol Koo cho Hàn Quốc và anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho “sư tử phương Đông” sau hai trận đấu. Nhờ thể hình vượt trội, Australia lấn lướt hơn ở hiệp 2 và ưu thế đó đã được cụ thể hóa ở phút 62 với bàn gỡ hòa của Mile Jedinak. Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đều chơi cố gắng nhưng không có bàn thắng nào được ghi.Cả hai cùng được 4 điểm nhưng Australia dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng (5-1 so với 3-2). Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng Australia mới là đội có được cơ hội đầu tiên. Harry Kewell phối hợp cùng Tim Cahill rồi tung cú vô lê đưa bóng đi sạt cột dọc. Sau đó, đến lượt Cahill đột phá rồi dứt điểm nhanh buộc Sung-Ryong Jung phải rất vất vả cản phá.Đến phút thứ 10, Lee Young-Pyo tạt bóng cho Cha Du-Ri băng vào tung cú “nã đại bác” nhưng thủ thành Schwarzer đã chơi rất tỉnh táo. Chơi đầy nỗ lực, Hàn Quốc có được bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 24 khi từ quả phát bóng của Sung-Ryong Jung, Dong-Won đi bóng qua Sasa Ognenovski rồi chuyền sang cho Ja-Cheol Koo dứt điểm gọn gàng hạ Schwarzer.Sau bàn thua Astralia chơi quyết tâm hơn và Kewell đe dọa cầu môn Hàn Quốc bằng pha sút phạt kỹ thuật đưa bóng đi sạt mép xà ngang ở phút 31. 6 phút sau, đến lượt Brett Holman chọc khe cho Tim Cahill băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi không trúng đích. Sang hiệp 2, cả hai đội đều thi đấu đầy quyết tâm và tạo được vô số cơ hội về phía cầu môn của nhau.Thủ quân Park Ji Sung bên phía Hàn Quốc có pha dứt điểm tầm xa tuyệt vời hạ Schwarzer, đáng tiếc là bóng lại tìm đúng cột dọc. Hàn Quốc sẽ còn phải rất tiếc nuối cho tình huống này bởi đến phút 62, Lucas Neill uy hiếp cầu môn Hàn Quốc bằng cú dứt điểm cự ly gần, thủ thành Sung-Ryong Jung cản phá được nhưng Mile Jedinak băng vào đánh đầu nối, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.Về cuối trận, thủ thành Schwarzer đã xuất thần cứu thua cho Australia sau cú sút hiểm hóc của Ki Sung-Yong. David Carney cũng suýt nữa mang về 3 điểm quý giá cho Australia nếu cú dứt điểm ở phút 90 không tìm đúng xà ngang. Tuy vậy, tỷ số 1-1 cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu.Ở trận đấu còn lại tại bảng C, Bahrain giành thắng lợi 5-2 trước đội yếu nhất bảng Ấn Độ. Faouzi Aaish đưa Bahrain vượt lên ở phút thứ 8 quả 11m và Gouramangi Moirangthem bất ngờ gỡ hòa 1-1 1 phút sau. Nhưng 4 bàn thắng của Ismaeel Abd El-Latif đã thay đổi cục diện trận đấu khiến Ấn Độ thua tan nát. Bahrain (3 điểm) bị dồn vào thế phải đánh bại Australia (4 điểm) ở lượt cuối mới chắc chắn có mặt ở tứ kết còn Hàn Quốc (4 điểm) cũng chỉ cần giành thêm 1 điểm trước đội yếu nhất bảng (và đã bị loại) Ấn Độ là giành vé đi tiếp.