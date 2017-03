Hàng chất lượng cao

U-19 AS Roma và vấn đề dinh dưỡng Ban tổ chức giải U-19 quốc tế NutiFood rất ngạc nhiên về công tác dinh dưỡng của đội U-19 AS Roma. Đó là bản yêu cầu chi tiết về từng loại thực phẩm với trọng lượng được quy định cụ thể và chi tiết trong từng phần ăn của từng bữa. Lãnh đạo đội U-19 AS Roma đã yêu cầu đúng loại thức uống còn thực phẩm thì trong mỗi bữa phải có bao nhiêu gram cá chẽm trong mỗi khẩu phần, bao nhiêu gram thịt và loại thịt đúng chủng loại cùng với loại sữa gì… Nhận được yêu cầu này, đại diện chủ giải là ông Trần Thanh Hải (NutiFood) đã chia sẻ: “Đấy mới là chuyên nghiệp thực thụ mà các cầu thủ Việt Nam cần phải học. Lâu nay ở các đội bóng Việt Nam hầu hết đều có thói quen cho cầu thủ ăn no và ăn ngon chứ không chú trọng đến chất và dinh dưỡng thể thao trong bữa ăn để đảm bảo đủ năng lượng tập và thi đấu giải với mật độ dày. Thành công của nhiều đội bóng chuyên nghiệp nước ngoài có tác động không nhỏ từ chế độ dinh dưỡng và việc giảng dạy để cầu thủ ý thức được những gì mình ăn nhằm đủ chất phục vụ cho chuyển hóa thành năng lượng để thi đấu theo từng giai đoạn…”. NG. HUY