Hàng công TBN: Trong nỗi hoài nghi “số 9”

Từ Torres đến Llorente và Negredo, tất cả đều có những vấn đề riêng khiến Del Bosque cho băn khoăn.Trong tất cả các cuộc thăm dò trên mạng internet trước trận ra quân với Italia, Torres nhận được sự ủng hộ cao nhất từ người hâm mộ về vị trí mũi nhọn của Tây Ban Nha.



Điều đó là dễ hiểu, khi Torres từng ghi bàn trong trận chung kết EURO 2008, giúp TBN kết thúc nhiều thập niên không danh hiệu quốc tế. Trong số 3 “số 9” mà Del Bosque mang theo đến Ba Lan lần này, Torres cũng là trội hơn về mặt kinh nghiệm.









Con số 27 - Torres đã ghi 27 bàn thắng sau 92 lần khoác áo TBN (0,29 bàn/trận), và là người có nhiều pha lập công nhất trong danh sách 23 cầu thủ dự EURO 2012. 7 - Tổng số bàn thắng của Llorente (3), Torres (2) và Negredo (2) tại vòng loại là 7, bằng đúng với thành tích của mình David Villa. 10 - Sau 8 trận đấu vòng loại, 26 bàn thắng của TBN được thực hiện bởi 10 cầu thủ khác nhau, gồm Villa, Silva (4), Llorente, Torres, Negredo, Mata, Xavi (cùng 2 bàn), Alonso, Iniesta và Ramos.

Ở tuổi 28, Torres đã chậm chạp hơn và cảm giác bóng cũng rất kém.Việc Torres “nổ súng” trở lại trong màu áo La Seleccion sau hơn một năm cũng không nói lên nhiều điều. Bởi vì, đó chỉ là trận giao hữu, và đối thủ Hàn Quốc không thực sự mạnh.



Trong số 3 trung phong của Del Bosque, Llorente “mắn” bàn nhất mùa 2011-12, với 29 lần lập công cùng Bilbao. Cầu thủ này cũng từng có mặt tại Nam Phi hai năm trước, trong vai trò dự bị. Nhưng Llorente gặp phải vấn đề về tâm lí và tầm hoạt động không quá rộng.



Trong hai trận đấu quan trọng nhất của Bilbao là chung kết Europa League và Cúp Nhà Vua, Llorente đều mờ nhạt đến mức không thể nhận ra. Người còn lại, Alvaro Negredo, thì chỉ bình phục chấn thương được vài tuần trước thời điểm Del Bosque công bố danh sách sơ bộ. Do vậy, sự thích nghi của Negredo trong lần đầu tiên tham dự giải đấu quốc tế là một dấu hỏi lớn.“Số 9” chỉ là vai trò ảo?



Del Bosque không có thói quen dùng hai trung phong trong một trận đấu chính thức, nên chắc chắn ông không làm điều đó tại giải đấu mà TBN giữ cương vị ĐKVĐ. Chỉ có một tiền đạo cắm trong sơ đồ tấn công của TBN, và khi mà cả 3 đều mang những hoài nghi riêng, có lẽ Del Bosque sẽ xây dựng “số 9” trở thành vai trò ảo. Đã không cần “số 10” thực thụ trong chiến thuật được vận hành kiểu tiqui-taca, thì mất đi “số 9” hẳn chẳng phải vấn đề to tát.



Điều đó cũng có nghĩa, Del Bosque sẽ xây dựng những phương án tiếp cận khung thành đối thủ từ nhiều hướng khác nhau. Đó sẽ là Xavi ở trung lộ, Iniesta và David Silva từ hai cánh. Việc dứt điểm cũng sẽ được tất cả thực hiện mỗi khi có cơ hội, chứ không phụ thuộc vào chỉ một cá nhân. (Thực tế, điều này đã phần nào xuất hiện tại giai đoạn vòng loại, khi 26 bàn thắng của TBN do công 10 cầu thủ thực hiện).



Vấn đề còn lại, người được đá mũi nhọn sẽ tham gia vào lối chơi như thế nào, khi nhiệm vụ chính là phá hỏng sự gắn kết của hàng thủ đối phương. Italia không chỉ nổi danh về phòng ngự khu vực, mà còn đang sở hữu Chiellini - một trung vệ rất mạnh mẽ. Về điểm này, Negredo có vẻ thích hợp hơn so với Torres và Llorente. Torres vốn không mạnh khi cần dùng sức, còn Llorente có phần “công tử” hơn Negredo.





Giấc mơ của Negredo Đầu mùa giải 2009-10, Alvaro Negredo đã được HLV Del Bosque triệu tập vào ĐTQG TBN trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010. Sự xuất hiện của Negredo nhờ chấn thương của Villa và Guiza. Trong trận thứ hai khoác áo La Seleccion, Negredo đã ghi cú đúp vào lưới Bosnia.Tuy nhiên, giấc mơ dự World Cup đã không thành hiện thực với Negredo. Tại giải đấu hai năm trước, Del Bosque chọn Torres, Villa và Llorente.Giờ đây, sau biết bao cố gắng, Negredo đã có mặt tại mùa hè nóng bỏng của châu Âu. Một phần giấc mơ của chân sút 26 tuổi này đã trở thành sự thật. Giờ đây, mơ ước còn lại của Negredo là được thi đấu.Nếu HLV Del Bosque xếp Negredo đá chính, hoặc chỉ là vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Italia, đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời anh.

So với những tuyển thủ TBN khác, Negredo - sinh ra tại vùng ngoại ô nghèo của thủ đô Madrid - trải qua tuổi thơ đầy khó khăn. Cha của Negredo, một tài xế taxi ở khu phố với đồng lương ít ỏi, đã khích lệ anh bước chân vào con đường cầu thủ. Ngày ấy, hình ảnh của Batistuta và Ronaldo - hai huyền thoại mà Negredo thần tượng, được anh cắt từ báo và dán khắp phòng.

Từ một đứa trẻ từng nghĩ sẽ tiếp tục nghề lái taxi của cha, Negredo đang chờ đợi thời khắc tham dự trận đấu tại EURO đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhưng Del Bosque có lí do của riêng mình khi phân vân giữa Torres với hai người còn lại. Hơn ai hết, nhà cầm quân người Salamanca rất ưu ái Torres.Còn nhớ, khi Torres “mất tích” trong màu áo Chelsea và gần như “vô hại” khi khoác lên chiếc áo đỏ truyền thống của TBN, Del Bosque vẫn trao cho anh cơ hội chứng tỏ bản thân. Vì quyết định ấy mà Del Bosque bị truyền thông xứ bò tót phản đối quyết liệt.Vì ưu ái và rất quý Torres, nên Del Bosque cũng hiểu “El Nino” đã đi xuống như thế nào.Đã có sự khởi sắc của Torres trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, nhưng thực tế anh còn lâu mới quay trở lại là chính mình. Bàn thắng vào lưới Barca diễn ra khi mọi chuyện đã ngã ngũ, và không thể sánh với pha lập công khiến người Đức ôm hận 4 năm trước. “El Nino” (tiếng TBN có nghĩa đứa trẻ) giờ không còn là một chàng trai trẻ nữa.Theo Ngọc Huy (TT&VH)