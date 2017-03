Hàng thủ lên tiếng, Man United hạ Newcastle tới 3-0

Evan giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng. (Nguồn: Daily Mail)



Đội hình ra sân

Newcastle:

Harper - Santon, Williamson, Perch, Ferguson - Ben Arfa, Cabaye, Tiote, Gutierrez - Ba, Cisse

Man Utd:

De Gea - Rafael, Evans, Ferdinand, Evra - Carrick, Cleverley, Kagawa - Rooney, van Persie, Welbeck.

Bàn thắng:

Evans (8), Evra (16), Cleverley (70)./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)



Bước vào trận đấu này, Sir Alex đã quyết định tung ra những con bài chiến lược tốt nhất của mình. Đặc biệt trên hàng công có sự góp mặt của Welbeck và van Persie, trong khi Rooney dường như đá tlùi hơn như một tiền vệ.Vị chiến lược gia người Scotland dường như đang muốn lấy hàng công để bù đắp cho những lỗ hổng nơi hàng thủ.Trong khi đó, bên phía Newcastle, Demba Ba, Papiss Cisse ra sân ngay từ đầu. Bộ đôi này sẽ nhận sự hỗ trợ của những tiền vệ có kỹ thuật như Ben Arfa hay Cabaye.Hiện tại, Manchester United đang đứng thứ 6 với 12 điểm sau 6 lượt trận đã đấu trong khi vị trí của đội chủ nhà là thứ 10 khi có 9 điểm. Nếu chiến thắng, Newcastle sẽ san bằng điểm số với đối thủ.Trận đấu đã trở nên hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Các cầu thủ Manchester United có là đội đang nắm được thế trận.Phút thứ 5, Manchester United có được tình huống dứt điểm đầu tiên, tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo Welbeck không thể gây khó cho Harper.Nhưng cũng chỉ 3 phút sau đó, Quỷ đỏ cũng đã có được bàn thắng khai thông. Xuất phát từ pha đá phạt góc, trung vệ Evans đã rất nhanh băng vào hạ gục Haeper. 1-0 cho Manchester United.Bàn thắng sớm của Evans đã giúp cho nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với những gì đã qua. Phút 14, Manchester United được hưởng quả đá phạt chính giữa khung thành của Newcastle. Rooney thực hiện quả đá phạt vô cùng nguy hiểm nhưng harper đã xuất sắc cản phá.Phút 16, Evra đã nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ sau pha thoát khỏi sự kèm cặp của Cisse để băng vào đánh đầu tung lưới Newcastle. Đây thực sự là kết quả đầy bất ngờ so với những dự đoán ban đầu. Đặc biệt những người ghi bàn cho Quỷ đỏ lại đến từ hàng phòng ngự.Bất ngờ bị dội liên tiếp hai gáo nước lạnh chỉ trong vòng có 16 phút thi đấu, Newcastle bắt đầu chơi dâng cao hơn. Phút 18, Jonas tung ra cú dứt điểm nhưng may cho Manchester United là bóng đi sạt cột dọc.Newcastle đang là những người kiểm soát được nhiều bóng hơn, khi mà Manchester United chủ động chơi chạm lại để hạn chế sự sức mạnh của đội chủ nhà.Đã hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ. Newcastle dù đã nỗ lực tấn công nhưng vẫn chưa thể thành công.Những phút cuối của hiệp 1, Newcastle liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành của đội khách. Nhưng lần lượt những Jonas rồi đến Ba vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới của De Gea. Hiệp 1 của trận đấu được bù thêm 3 phút song đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.Nhịp độ những phút đầu của hiệp 2 diễn ra chậm hơn so với những gì diễn ra đấu này. Newcastle vẫn đang tìm cách để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số.Phút 50, Cisse có pha đánh đầu không quá mạnh, đưa bóng đi qua vạch vôi nhưng tiếc là trọng tại Howard Webb đã không công nhận bàn thắng này.Sau tình huống bị mất oan bàn thắng này, Newcastle đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều, đẩy hàng Manchester United phải chơi lùi sâu để cản phá. Phút 55, Demba Ba băng vào đánh đầu dũng mãnh như lại chệch khung thành.Phút 56, Manchester United cũng có được pha bóng phản công nhanh, Welbeck vượt qua cầu thủ của Newcastle rồi chuyền ngược để Cleverley băng lên dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.Phút 60, Rooney có được cơ hội rất thuận lợi để có bàn thắng đầu tiên ở mùa này sau tình huống mất bóng của hậu vệ Newcastle, nhung cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không thắng được Harper.Phút 70, Manchester United đã có được bàn thắng thứ 3 ở trận đấu này. Tom Cleverley đã lập công bằng một cú sút xa vào góc cao khung thành đội chủ nhà.Bàn thắng thứ 3 giúp cho đội khách chơi thoải mái hơn rất nhiều. Quỷ đỏ đã chơi dâng cao để đôi công thay vì co về phòng ngự như những phút trước đó.Chứng kiến những gì diễn ra trận sân và đã chắc chắn có 1 chiến thắng, Sor Alex đã quyết định tung Paul Scholes vào sân thay cho Rooney. Vậy là thêm 1 trận đấu nữa, chân sút số 10 của Quỷ đỏ không thể có được bàn thắng.Những những phút cuối trận đấu diễn ra khá hấp dẫn. Tuy nhiên, tỷ số 3-0 nghiêng về Manchester United vẫn được giữ nguyên dù đã được thêm 4 phút bù giờ.