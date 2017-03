Hậu vệ lao đến đòi tẩn CĐV, kungfu của Cantona suýt được tái hiện

Paul Connolly nổi giận với một CĐV của Crawley

Sự cố này xảy ra trong trận thua 0-1 của Crawley trước Brentford ở giải hạng Hai của Anh. Vào những phút cuối trận, trong một tình huống bóng được sút lên khán đài và được một CĐV ném xuống. Nhưng người này thay vì ném cho Connolly đang ở gần đó lại vứt bóng xuống ở góc xa. Tức giận trước hành động đó, Connolly chạy lại, giơ cánh tay phải lên hăm dọa, đòi đánh fan Brentford.



May mắn các nhân viên an ninh can thiệp kịp thời

May mắn các nhân viên an ninh đã có mặt kịp thời để ngăn Connolly và trọng tài Steve Martin không thổi phạt hậu vệ này. Kết thúc trận đấu, Brentford cho biết họ sẽ xem lại từng khoảnh khắc của băng ghi hình để đánh giá cụ thể hơn vấn đề. Mark Devlin, Giám đốc điều hành của Brentford, cho biết: “Giống như bóng đã bay lên phía đám đông và những gì tôi có thể thấy là bóng được ném trở lại về phía người chơi. Anh ấy không thích điều đó và dường như đã có mâu thuẫn. CLB sẽ chờ kết luận của cảnh sát và thông báo lại với Crawley. Nếu Liên đoàn yêu cầu chúng tôi vào cuộc, chúng tôi sẽ điều tra và đưa ra kết luận của mình”.



Cú đá kung-fu của Cantona năm 1995

Sự cố giữa Connolly với CĐV gợi nhớ cho người hâm mộ về cú đá kungfu của Eric Cantona vào năm 1995. Huyền thoại Man United khi đó đã tức giận, leo qua rào chắn, rung cú đá như trời giáng vào người CĐV có tên Matthew Simmons trong trận đấu gặp Crystal Palace. Sau đó, ông bị tước băng đội trưởng tuyển quốc gia Pháp và đối mặt với án tù, nhưng những kháng cáo đã cứu ông thoát nạn. Cựu cầu thủ của Man United chỉ bị cấm thi đấu 9 tháng.

Nó cũng làm lu mờ chiến thắng sát nút của Brentford, qua đó giúp họ tiến gần hơn với cơ hội thăng hạng, lên chơi ở giải hạng Nhất.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)