Hé lộ sự thật khiến Zidane húc đầu vào Materazzi?

Pha bóng khiến Zidane phải nhận thẻ đỏ. (Nguồn: Internet)

Trước đây, trong nhiều lần trả lời phỏng vấn trước báo giới, Zidane đều cho rằng Materazzi lăng nhục về chủng tộc. Và cho đến nay, lời giải thích đó của cựu tiền vệ người Pháp vẫn được xem là lý do cho hành động nhận thẻ đỏ của cựu tuyển thủ Pháp.



Tuy nhiên, trong chương trình truyền hình ăn khách tại Italy có tên Chiambretti Night, nhà báo nổi tiếng người Pháp Besmir Lahouri lại cho rằng sự thật không hoàn toàn như vậy.



Theo ông, Zidane trút giận lên Materazzi vì những bực tức từ cuộc cãi vã với vợ một ngày trước khi trận chung kết giữa Italy và Pháp diễn ra.



Nhà báo Besmir Lahouri cũng cho rằng, lời lăng mạ của hậu vệ Materazzi chỉ khiến cho tức giận của Zidane đi đến đỉnh điểm chứ không phải là nguyên nhân khiến Zidane húc ngã anh, để rồi phải nhận lấy thẻ đỏ.



Nhà báo này nói: "Materazzi chỉ là người khiến cho cơn tức giận của Zidane lên đến đỉnh điểm và không kìm nén được nữa. Còn sự thật, nguyên nhân dẫn đến việc Zidane húc ngã trung vệ người Italy là do anh đã cãi vã với vợ trước đó."



Mặc dù nhà báo Besmir Lahouri đã công khai tuyên bố nguyên nhân là do vợ của Zidane, song nhiều người vẫn nghi ngờ không biết đâu mới là sự thật khiến một con người vốn được xem là nền tính như Zidane lại có những hành động như vậy./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)