Hết chơi súng thật bắn người, Cole lại tìm đến súng giả

Ashley Cole là một trong những ngôi sao nổi tiếng được tựa game Call of Duty mời đến lễ ra mắt tại London. Sự việc này sẽ không có gì đáng chú ý nếu trước đó hậu vệ Chelsea không dính đến bê bối sử dụng súng săn bắn thương người khác. Cole tới dự lễ ra mắt của Call of Duty ở London Cụ thể hồi tháng Hai vừa rồi, Cole đã mang súng săn tới khu tập huấn tại Cobham. Trong khi đang nghịch “hàng nóng”, cầu thủ người Anh không hiểu vô tình hay cố ý đã làm súng cướp cò và bắn bị thương Tom Cowen, một sinh viên thực tập ở Chelsea. Vụ việc trên đã chìm vào quên lãng khi Tom Cowen không tiến hành khởi kiện cầu thủ Chelsea. Trước việc Cole ủng hộ cho tựa game bạo lực Call of Duty, tờ Daily Mail châm biếm: “Có lẽ chúng ta nên biết ơn cầu thủ người Anh bởi chỉ ưa thích trò chơi mô phỏng bắn súng hơn là (tiếp tục) dùng nó trong thế giới thực”. Cũng trong ngày ra mắt của Call of Duty, một siêu quậy khác của làng bóng đá xứ Sương mù là Joey Barton cũng tham gia. Ngay lập tức tiền vệ này lại gây rắc rối khi đả kích 1 loạt các ngôi sao truyền hình và diễn viên tới dự buổi lễ. Các ngôi sao màn bạc như Mark Wright, James Argent và Joey Essex bị Barton quy chụp: “nông cạn, giả mạo và khoe khoang”. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)