Hiddink đánh tiếng với Chelsea

Cách đây chưa lâu, Chelsea từng mời HLV Hiddink về sân Stamford Bridge để giữ ghế… giám đốc thể thao thay Frank Arnesen. Do vậy nếu HLV 64 tuổi này chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, thì gần như chắc chắn ông sẽ trở lại đội bóng mình từng dẫn dắt vào năm 2009.



Trong một diễn biến khác ở Chelsea, hậu vệ phải Jose Bosingwa đang được AS Roma quan tâm sát sao. Hợp đồng của tuyển thủ Bồ Đào Nha với The Blues sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, song Chelsea vẫn chưa có động thái muốn gia hạn. Tức Bosingwa có thể rời London dưới dạng chuyển nhượng tự do. Được biết, ngoài AS Roma, 2 đại gia khác của Serie A là Juventus và AC Milan cũng muốn có hậu vệ 28 tuổi người Bồ Đào Nha.

Theo Việt Hà (Bongdaplus)