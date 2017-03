Hiện tượng Than Quảng Ninh

Than Quảng Ninh có một lực lượng đều và mạnh

Thực chất thì theo cách nhìn nhận của HLV Lê Thụy Hải của B.Bình Dương khi nhận xét về Than Quảng Ninh là chính xác. Các tuyển thủ của đội bóng vùng mỏ đang có phong độ rất tốt. Nếu như ở trận thắng B.Bình Dương ở vòng năm V- League Quang Hải là tác giả của cú đúp giúp đội nhà thắng B. Bình Dương 2-1 thì trận thắng HA Gia Lai tại Pleiku chiều 31-1 thì hai tuyển thủ Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn là hai tác giả của hai bàn thắng mang về chiến thắng quan trọng cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Ngoài ra những cựu tuyển thủ của Than Quảng Ninh cũng có phong độ tốt như Quang Hải, Hải Huy, Huy Hùng. Cùng với đó phải kể đến hai ngoại binh Kizito và Mariano. Chính hai ngoại binh này đã làm nền cho lối chơi có phần đặc sắc của đội bóng vùng mỏ.



Đội đất đất mỏ có một hội cổ động vên cũng rất văn minh lịch sự

Nói là Kizito và Mariano có lối chơi đặc sắc bởi hai tiền đạo ngoại binh này không phải di chuyển theo chiều ngang mặt sân ở phần sân đối phương và đá theo kiểu “con thoi” lên- về rất nhịp nhàng, chính điều này vai trò của hai tiền đạo Tây là rất lớn ở tuyến giữa và thậm chí là phòng ngự từ xa đối với hàng phòng vệ đội Than Quảng Ninh. Nhìn trận Than Quảng Ninh thắng B.Bình Dương cho thấy HLV Đinh Cao Nghĩa đã bày ra một thế trận rất lạ và thậm bất ngờ với đội chủ nhà Bình Dương. Chơi trên sân khách B.Bình Dương đối đầu với một đội đang dẫn đầu V- League với thành tích bất bạo (toàn thắng) và hiệu suất ghi bàn cực cao nhưng HLV Đinh Cao Nghĩa bày ra một thế trận tấn công phủ đầu, chính điều này đã tạo ra bất ngờ lẫn sự chới với cho nhà vô địch B. Bình Dương. Vốn sở hữu một hàng thủ tương đối chắc chắn, đó là nguyên nhân vì sao Than Quảng Ninh tấn công, tấn công và tấn công bằng những đòn phủ đầu rất nặng ký. B.Bình Dương sở hữu một “dàn hòa lực” rất mạnh như Moses, Abass, Trọng Hoàng, Quang Vinh, Tăng Tuấn, Mai Tiến Thành và cả Công Vinh, Anh Đức nhưng vẫn bất lực tìm đường vào lưới Than Quảng Ninh.

Tiếp sau đó là vòng sáu chiều 31-1 khi đội làm khách tại Pleiku thì ngoài việc hai ngoại binh của HA Gia Lai chơi kém là Cosmin và Darko thì Than Quảng Ninh cũng đạt phong dộ cao khi hai tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn đều ghi bàn.

Than Quảng Ninh đang nằm ở ngôi nhất bảng, một hiện tượng, một “ngựa ô” của giải. Nhưng theo chúng tôi đó là ứng viên vô địch của mùa giải năm nay, khi trong tay HLV Đinh Cao Nghĩa đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, khát khao chiến thắng.